Постные голубцы по старинному буковинскому рецепту: как приготовить вкусное блюдо
Обычно такие голубцы готовят на Сочельник. Но никто не запрещает приготовить эти вкусное блюдо и просто так.
Рецептов голубцов очень много. Их готовят с мясом, грибами, перловой крупой и даже готовят ленивые голубцы, когда не надо заворачивать начинку в листы капусты. Этот рецепт голубцов опубликовали на сайте Gospodynka.
Готовить голубцы по-буковински очень просто. И получаются они чрезвычайно вкусными.
Голубцы по-буковински
Ингредиенты:
- 250 граммов риса + горячая вода для запаривания;
- листья капусты;
- масло 100 мл;
- две луковицы;
- томатная паста 2 ст. л;
- две морковки;
- горячая вода 250 мл;
- соль, перец молотый черный (по желанию можно добавить красную паприку);
- замороженная зелень (укроп, петрушка, красный перец).
Залейте рис горячей водой, и накройте крышкой. Пусть постоит час. Затем промойте его холодной водой.
Обжарьте на растительном масле мелко порезанный лук, пока он не станет прозрачным.
Натрите на терке морковь и добавьте к луку. Обжарьте еще несколько минут. Посолите, добавьте томатную пасту и перемешайте.
Долейте горячую воду, чтобы полностью покрыть все ингредиенты в сковороде. Тщательно перемешайте и дайте закипеть.
Переложите рис в тарелку, добавьте замороженную зелень и перемешайте. Поперчите, можно добавить немного паприки. Добавьте половину заправки, соль и перемешайте.
Листья капусты обдайте кипятком, заверните начинку в капустные листья и тщательно сверните.
Кладите на дно кастрюли листья капусты. Выкладывайте голубцы до половины кастрюли, тогда добавьте еще половину зажарки. Поверх выкладывайте остальные голубцы.
На верх выкладывайте оставшуюся часть зажарки. Посолите. И ставьте на огонь. Дайте закипеть, затем уменьшите огонь и готовьте до готовности. На это уйдет минут 40.
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