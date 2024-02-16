Картофель, запеченный в заливке: рецепт вкуснейшего блюда на ужин
Готоввый картофель перед подачей на стол посыпьте мелко нарезанной зеленью. Так он будет еще вкуснее и ароматнее.
Картофель, запеченный со свининой или любым другим мясом во вкуснейшей заливке, – прекрасная идея на ужин для всей семьи. Готовить его не так уж и сложно, а результат впечатлит. Процесс приготовления этого блюда показала и описала кулинарный блогер Иванна.
Картофель, запеченный в заливке
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг;
- свинина – 500 гр;
- болгарский перец – 1 шт;
- лук – 1 шт;
- специи: соль, перец, паприка;
- майонез – 4 ст. л;
- вода – 400 мл;
- твердый сыр – 100 гр;
- зелень.
Способ приготовления:
Картофель очистить, помыть и нарезать на кубики. Добавить к ней мясо, порезанное кусочками, порезанные лук и болгарский перец, специи, майонез, сметану и хорошенько это все перемешать. Форму застелить пергаментной бумагой и переложить туда массу, залить холодной водой. Накрыть форму фольгой и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40-50 минут.
Готовый картофель достать и посыпать тертым твердым сыром. Отправить еще на пару минут в духовку. Готовое блюдо посыпать зеленью и можно подавать к столу.
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