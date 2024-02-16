Картопля, запечена в заливці: рецепт смачної страви на вечерю
Готову картоплю перед подачею на стіл посипте дрібно нарізаною зеленню. Так вона буде ще смачнішою й ароматнішою.
Картопля, запечена зі свининою або будь-яким іншим м'ясом у смачнючій заливці, — прекрасна ідея на вечерю для всієї родини. Готувати її не так вже й складно, а результат вразить. Процес приготування цієї страви показала й описала кулінарний блогер Іванна.
Картопля, запечена в заливці
Інгредієнти:
- картопля — 1 кг;
- свинина — 500 г;
- болгарський перець — 1 шт;
- цибуля — 1 шт;
- спеції: сіль, перець, паприка;
- майонез — 4 ст. л;
- вода — 400 мл;
- твердий сир — 100 г;
- зелень.
Спосіб приготування:
Картоплю очистити, помити та нарізати на кубики. Додати до неї м'ясо, порізане шматочками, порізані цибулю і болгарський перець, спеції, майонез, сметану і гарненько це все перемішати. Форму застелити пергаментним папером і перекласти туди масу, залити холодною водою. Накрити форму фольгою і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 40-50 хвилин.
Готову картоплю дістати і посипати тертим твердим сиром. Відправити ще на кілька хвилин у духовку. Готову страву посипати зеленню і можна подавати до столу.
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