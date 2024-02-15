Запечена картопля на вечерю: справжній рецепт гратена дофінуа

Цю смачну страву готують із 18 століття. І рецепт практично не змінився.

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Гратен дофінуа — це старовинна французька страва. А по суті, це запечена картопля з молоком, або вершками. Рецепт, як стверджують у кулінарних книгах, не змінювався з 1700-х рр. І він майже не змінився з того часу. Хіба що замість молока стали частіше додавати вершки. І так страва виходить більш ніжною. А ще, крім чудового смаку ця страва вирізняється простотою приготування. Рецептом поділилися на сайті Marie Claire.

Гратен дофінуа

Інгредієнти:

1 кг картоплі;

25 мл рідких вершків;

150 мл молока;

1 зубчик часнику;

50 г вершкового масла;

3 щіпки мускатного горіха;

сіль, перець.

Розігрійте духовку до 180° градусів. Очистіть і вимийте картоплю. Висушіть картоплю паперовим рушником і наріжте скибочками завтовшки 5 мм.

Очистіть зубчик часнику і натріть ним форму для запікання. Змастіть форму половиною вершкового масла. Змішати вершки та молоко.

Викладіть половину скибочок картоплі у форму для запікання, залийте половиною вершково-молочної суміші, додайте 2 щіпки мускатного горіха, сіль і перець.

Накрийте картоплею, що залишилася, і вершками. Посоліть, поперчіть і приправте дрібкою мускатного горіха. Решту масла розділіть на шматочки і запікайте 1 годину 30 хвилин.

Якщо під час приготування гратен починає занадто швидко підрум'янюватися, накрийте його алюмінієвою фольгою. Подавайте гарячим із білим вином. Якщо хочете, у вершки можна додати натертий сир.

Також із картоплі ви можете приготувати дуже смачне суфле.