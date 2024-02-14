На романтический ужин: жаркое из телятины и грибов

Это изысканное блюдо можно приготовить ко Дню святого Валентина. Или просто, когда хочется попробовать что-то интересное.

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Жаркое из нежных кусочков телятины и грибов, в бархатном сливочном соусе точно подойдет для романтического ужина в День всех влюбленных. Banquette de veau — это традиционное блюдо французской кухни. Рецептом поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником madamevorger.

Жаркое из телятины в сливочном соусе

Ингредиенты:

700 г телячьей лопатки;

3 морковки;

2 луковицы;

1 лук-порей;

4 зубчика чеснока;

100 мл белого вина;

лавровый лист;

веточка тимьяна;

2 литра воды;

соль, перец.

Для соуса:

30 г сливочного масла;

3 ст. л. муки (40 г);

300 г шампиньонов;

100 мл холодных сливок;

зеленый лук.

Телятину режем на большие куски, кладем в кастрюлю и наливаем воду. Готовим на среднем огне. Чистим и крупно режем морковь, лук, порей и добавляем к телятине. Вливаем вино и добавляем чеснок, лавровый лист и тимьян. Солим, перчим и варим без крышки на небольшом огне полтора часа.

Ставим сито в меньшую кастрюлю и переливаем в нее бульон так, чтобы мясо и овощи остались в сите.

Кастрюлю с бульоном ставим на средний огонь и увариваем в течение 30 минут.

Режем шампиньоны на четыре части и поджариваем на сильном огне. Солим и перчим. Морковь, которая варилась вместе с мясом, режем на кусочки.

В сковороде с высокими бортами или широкой кастрюле растапливаем 30 г сливочного масла и добавляем 3 ст. л. муки. Перемешиваем и готовим несколько секунд.

Затем начинаем подливать наш бульон и хорошо перемешиваем венчиком. Таким образом, помешивая, вливаем весь бульон.

Сливки немножко взбиваем, чтобы придать соусу нежный вкус, и наливаем в кастрюлю. Добавляем кусочки телятины, морковь и шампиньоны. Солим, если надо и добавляем мелко порезанный лук.

Подаем жаркое с белым рисом. Как сварить вкусный рис, мы рассказывали ранее.