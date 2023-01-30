Вкусный и рассыпчатый. Как сварить идеальный рис

Сварить рассыпчатый вкусный рис может стать нелегкой задачей, но если соблюдать несколько простых правил – она вполне выполнима.

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Вкусный рассыпчатый рис – это идеальных гарнир, к тому же с ним можно приготовить немало вкусных блюд, если дополнить его овощами, грибами и соевым соусом.

Сварить такой рис довольно просто. Японцы, корейцы и китайцы идут по пути наименьшего сопротивления – просто загружают рис в рисоварку. К слову, если у вас такая есть, то она идеально подходит для приготовления любых каш.

Но если рисоварки у вас нет, то вкусный рис можно сварить и на плите. И он получится рассыпчатым, а не клейким и липким.

Для начала, если вы хотите получить рассыпчатый рис – выберите правильный сорт. Рис для ризотто точно не подойдет. Очень хорош для этого рецепта длиннозернистый рис басмати. Обычно его выращивают в Индии и Пакистане, и он обладает пикантным ореховым привкусом.

Когда рис выбран, промойте его несколько раз в холодной воде. Так вы вымываете крахмал, который и делает его липким после приготовления. Вода должна в итоге получится совсем прозрачной.

И когда вы уже водрузили кастрюлю с рисом на плиту и он начал вариться – ни в коем случае не мешайте его. Рис этого не любит.

Идеальный вареный рис

Ингредиенты:

Один стакан риса;

Два стакана воды;

Щепотка соли.

Промойте рис, как было сказано выше. Делайте это осторожно, чтобы не сломать зерна. Особенно это легко сделать, если рис длиннозернистый.

Налейте в кастрюлю воду, добавьте промытый рис и подождите, пока вода закипит.

Как только вода закипит, перемешайте рис в первый и последний раз, накройте кастрюлю крышкой, уменьшите огонь до минимума и варите 10 минут. Больше не мешайте рис.

За это время рис уже должен впитать воду и стать рыхлым. Снимите кастрюлю с огня. И подержите под крышкой еще десять минут.

К слову, именно так готовится рис для суши в Японии.

Также из риса можно приготовить вкуснейший плов. Традиционно плов готовится с бараниной, но есть и бюджетный вариант с курицей.