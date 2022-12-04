Доступная классика. Рецепт плова с курицей

Традиционно плов готовят с бараниной, а рецептов приготовления существуют сотни, но плов с курицей – это простая и вкусная вариация на тему традиционной кухни Востока.

Related video

Однозначного правильно рецепта плова не существует. Тем более, что традиционно его готовили из баранины и в огромных казанах на костре.

Птица, а тем более курица, на Востоке, где плов считается традиционным блюдом, не слишком популярна, так что такая замена – это, конечно вольность. Но приправы все же лучше выбирать традиционные – это кумин (зира) и барбарис. Или просто попросить на рынке, или купить в супермаркете смесь специй для плова — обычно туда входит все необходимое. И плов приобретет правильный вкус и аромат.

Что касается курицы – в рецепте используется целая курица, разделанная на части, но, если вам не хочется возиться с разделкой – вы можете использовать филе красного и белого мяса. Это ускорит приготовление.

Плов с курицей

Ингредиенты:

Курица — 1 штука;

Одна луковица;

Морковь – 600 гр;

Рис – 300гр. Многие рекомендуют длинный рис, но можно использовать и круглый;

Одна головка чеснока;

Кумин (зира) — 1 ч. л.;

Барбарис — 1 ч. л.;

Растительное масло — 300 мл;

Соль.

Разделайте курицу на бедра, голени, крылышки и грудку. Филе грудки порежьте на крупные куски. В сковороде, или казане разогрейте растительное масло и обжарить куриное мясо, пока оно не зарумянится. Поджаривайте курицу небольшими порциями, чтобы она именно жарилась, а не тушилась. Поджаренную курицу достаньте на тарелку.

Нарежьте лук кубиками, а морковь соломкой. Морковь можно и натереть на крупной терке, но шеф-повара этот способ не одобряют. Обжарьте лук в той же посуде, где обжаривали курицу, добавьте морковь. Если вы готовите в казане, то верните курицу обратно, добавьте головку чеснока, очищенную от шелухи, влейте один литр горячей воды и тушите на небольшом огне около 40 минут под крышкой.

Рис тщательно промойте под проточной водой. Затем обжарьте на сухой сковороде на небольшом огне, постоянно помешивая. Это займет около 10 минут. Переложите рис в казан, накройте крышкой и оставьте на 30 минут.

Спустя это время слегка перемешайте рис и проверьте его готовность, если он не готов, а воды уже почти нет – то сделайте в рисе несколько глубоких отверстий и влейте немного, полчашки горячей воды подержите на огне еще минут пятнадцать.