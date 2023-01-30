Смачний і розсипчастий. Як зварити ідеальний рис

Зварити розсипчастий смачний рис може стати нелегким завданням, але якщо дотримуватись кількох простих правил — воно цілком здійсненне.

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Смачний розсипчастий рис — це ідеальний гарнір, до того ж із ним можна приготувати чимало смачних страв, якщо доповнити його овочами, грибами та соєвим соусом.

Зварити такий рис досить легко. Японці, корейці та китайці йдуть шляхом найменшого опору — просто завантажують рис у рисоварку. До речі, якщо у вас така є, вона ідеально підходить для приготування будь-яких каш.

Але якщо рисоварки у вас немає, то смачний рис можна зварити на плиті. І він вийде розсипчастим, а не клейким і липким.

Для початку, якщо ви хочете отримати розсипчастий рис, оберіть правильний сорт. Рис для ризото точно не підійде. Дуже хороший для цього рецепту довгозернистий рис басматі. Зазвичай його вирощують в Індії та Пакистані, і він має пікантний горіховий присмак.

Коли рис обраний, промийте його кілька разів у холодній воді. Так ви вимиваєте крохмаль, який робить його липким після приготування. Вода повинна зрештою вийде дуже прозорою.

І коли ви вже поставили каструлю з рисом на плиту і він почав варитися — ні в якому разі не мішайте його. Рис цього не любить.

Ідеальний варений рис

Інгредієнти:

одна склянка рису;

дві склянки води;

дрібка солі.

Промийте рис, як було сказано вище. Робіть це обережно, щоб не зламати зерна. Особливо це легко зробити, якщо рис довгозернистий.

Налийте в каструлю воду, додайте промитий рис і зачекайте, поки вода закипить.

Щойно вода закипить, перемішайте рис вперше і востаннє, накрийте кришкою каструлю, зменшіть вогонь до мінімуму і варіть 10 хвилин. Більше не мішайте рис.

За цей час рис уже повинен увібрати воду і стати пухким. Зніміть каструлю з вогню. І потримайте під кришкою ще десять хвилин.

До речі, саме так готується рис для суші у Японії.

Також із рису можна приготувати смачний плов. Традиційно плов готується з бараниною, але є й бюджетний варіант із куркою.