Доступна класика. Рецепт плову з куркою

Традиційно плов готують із бараниною, а рецептів приготування існують сотні, але плов із куркою — це проста й смачна варіація на тему традиційної кухні Сходу.

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Однозначного правильного рецепта плову не існує. Тим більше, що традиційно його готували з баранини й у величезних казанах на багатті.

Птиця, а тим більше курка, на Сході, де плов вважається традиційною стравою, не дуже популярна, тож така заміна — це, звичайно, вільність. Але приправи все ж таки краще вибирати традиційні — це кумин (зіра) і барбарис. Або просто попросити на ринку чи купити в супермаркеті суміш спецій для плову — зазвичай туди входить усе необхідне. І плов набуде правильного смаку й аромату.

Що стосується курки — у рецепті використовується ціла курка, оброблена на частини, але якщо вам не хочеться возитися з обробкою, ви можете використовувати філе червоного та білого м'яса. Це пришвидшить приготування.

Плов із куркою

Складові:

Курка — 1 штука;

Одна цибулина;

1 головка часнику

Морква — 600 гр;

Рис — 300гр. Багато хто рекомендує довгий рис, але можна використовувати й круглий;

Кумин (зіра) — 1 ч. л.;

Барбарис — 1 ч. л.;

Рослинна олія — 300 мл;

Сіль.

Розділіть курку на стегна, гомілки, крильця та грудку. Філе грудки поріжте на великі шматки. У сковороді або казані розігрійте олію й обсмажіть куряче м'ясо, поки воно не зарум'яниться. Підсмажуйте курку невеликими порціями, щоб вона саме смажилася, а не тушкувалася. Підсмажену курку дістаньте на тарілку.

Наріжте цибулю кубиками, а моркву соломкою. Моркву можна й натерти на великій тертці, але шеф-кухарі цей спосіб не схвалюють. Обсмажте цибулю в тому ж посуді, де обсмажували курку, додайте моркву. Якщо ви готуєте в казані, то поверніть курку назад, додайте головку часнику, очищену від лушпиння, влийте один літр гарячої води й тушкуйте на невеликому вогні близько 40 хвилин під кришкою.

Рис ретельно промийте під проточною водою. Потім обсмажте на сухій сковороді на маленькому вогні, постійно помішуючи. Це триватиме близько 10 хвилин. Перекладіть рис у казан, накрийте кришкою та залиште на 30 хвилин.

Через цей час злегка перемішайте рис і перевірте його готовність, якщо він не готовий, а води вже майже немає, то зробіть в рисі кілька отворів і влийте трохи, пів чашки, гарячої води, потримайте на вогні ще хвилин п'ятнадцять.