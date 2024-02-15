Грибы вешенки в кляре: как приготовить оригинальное блюдо
Приготовленные таким образом вешенки часто подают в вегетарианских ресторанах. Как альтернативу курице в панировке.
В мире веганской и вегетарианской кухни инновации никогда не прекращаются, и поиск заменителей курицы является прекрасным примером такого творчества. Впрочем, вешенки в панировке – это отличное блюдо для тех, кто и не соблюдает вегетарианскую диету. Ведь эти грибы обладают нежным вкусом и приятной текстурой. Рецептом поделились на сайте Marie Claire.
Вешенки в кляре
Ингредиенты:
- 100 г вешенок;
- 100 г муки;
- 1 ст. ложка лукового порошка или манной крупы;
- ½ ч. л. чайная ложка чесночного порошка;
- ¹/8 ст. чайная ложка молотого черного перца;
- 1 чайная ложка паприки;
- соль;
- прованских трав;
- 60 мл молока (его можно заменить соевым);
- масло для жарки.
При необходимости очистите вешенки салфеткой или щеточкой. Помойте, но не оставляйте в воде, потому что они наберут слишком много жидкости.
Смешайте муку с зеленью и специями. Взвесьте 50 г и добавьте молоко, взбивая венчиком. У вс получится гладкая смесь без комочков.
В небольшую кастрюлю, или сотейник налейте 4–5 см масла и доведите до 180°С. Обмакивайте вешенки сначала в кляр, затем в оставшуюся сухую мучную смесь и жарьте в масле, пока он не станет красивого золотистого цвета. В середине приготовления переверните гриб шумовкой.
Готовые грибы выкладывайте на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнее масло.
Таким же образом обжарьте все вешенки.
К такому блюду идеально подойдет домашний соус барбекю.
Ингредиенты:
10 г сливочного масла;
- 1/2 луковицы;
- 100 г кетчупа;
- вустерширский соус;
- несколько капель Табаско;
- 2 ч. л. красного винного уксуса;
- 1/4 ч. л. соли;
- 1 щепотка перца.
Очистите и мелко нарежьте лук. Готовьте его 5 минут на слабом огне с маслом в небольшой кастрюле, чтобы он стал мягче. Добавьте все остальные ингредиенты соуса, а также 10 мл воды и хорошо перемешайте.
Доведите до слабого кипения и варите 15–20 минут, часто помешивая. Подавайте горячим или холодным.
Также вы можете приготовить с грибами вкусные куриные котлеты.