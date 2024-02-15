Гриби гливи в клярі: як приготувати оригінальну страву

Приготовані таким чином гливи часто подають у вегетаріанських ресторанах. Як альтернативу курці в паніровці.

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У світі веганської та вегетаріанської кухні інновації ніколи не припиняються, і пошук замінників курки є чудовим прикладом такої творчості. Утім, гливи в паніровці — це чудова страва для тих, хто й не дотримується вегетаріанської дієти. Адже ці гриби мають ніжний смак і приємну текстуру. Рецептом поділилися на сайті Marie Claire.

Гливи в клярі

Інгредієнти:

100 г глив;

100 г борошна;

1 ст. ложка цибулевого порошку або манної крупи;

½ ч. л. чайна ложка часникового порошку;

¹/8 ст. ч. л. чайна ложка меленого чорного перцю;

1 чайна ложка паприки;

сіль;

прованських трав;

60 мл молока (його можна замінити соєвим);

олія для смаження.

За необхідності очистіть гливи серветкою або щіточкою. Помийте, але не залишайте у воді, бо вони наберуть занадто багато рідини.

Змішайте борошно із зеленню та спеціями. Зважте 50 г і додайте молоко, збиваючи вінчиком. У вас вийде гладка суміш без грудочок.

У невелику каструлю, або сотейник налийте 4-5 см олії та доведіть до 180°С. Умочуйте гливи спочатку в кляр, потім у суху борошняну суміш, що залишилася, та смажте в олії, поки вони не стануть красивого золотистого кольору. У середині приготування переверніть гриб шумівкою.

Готові гриби викладайте на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб прибрати зайву олію.

Таким же чином обсмажте всі гливи.

До такої страви ідеально підійде домашній соус барбекю.

Інгредієнти:

10 г вершкового масла;

1/2 цибулини;

100 г кетчупу;

вустерширський соус;

кілька крапель Табаско;

2 ч. л. червоного винного оцту;

1/4 ч. л. солі;

1 щіпка перцю.

Очистіть і дрібно наріжте цибулю. Готуйте її 5 хвилин на слабкому вогні з олією в невеликій каструлі, щоб вона стала м'якшою. Додайте всі інші інгредієнти соусу, а також 10 мл води і добре перемішайте.

Доведіть до слабкого кипіння і варіть 15-20 хвилин, часто помішуючи. Подавайте гарячим або холодним.

Також ви можете приготувати з грибами смачні курячі котлети.