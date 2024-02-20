Рогалики с яблоками: рецепт нежной выпечки
Вместо яблок для начинки можно взять груши. Рогалики будут такие же вкусные.
Нежные и ароматные рогалики с яблоками – способ сделать даже самый пасмурный день ярким и запоминающимся. Рекомендуем приготовить эту простую и вкусную выпечку по рецепту из блога "Рецепты каждый день"
Рогалики с яблоками
Ингредиенты:
- молоко – 200 мл;
- сахар – 1 ст. л.
- мука – 350 гр;
- сухие дрожжи – 2 ч. л;
- растительное масло – 30 мл;
- ванильный сахар – 1 пакетик;
- соль – щепотка.
Для начинки:
- яблоки – 300 гр;
- сахар – 2 ст. л;
- корица – по вкусу;
- желток – для смазывания;
- сахарная пудра – для посыпки.
Способ приготовления:
Молоко немного подогреть, чтобы оно было слегка теплым, половину его налить в отдельную посуду, добавить тула сахар и все дрожжи, хорошо перемешать и оставить в теплом месте на 10-15 минут.
В оставшееся молоко добавить соль, сахар и подсолнечное масло, перемешать. Туда же ввести просеянную муку, влить дрожжевую смесь и молоко с маслом. Замесить мягкое тесто, оно будет немного липнуть к рукам. Собрать его в шар, уложить в миску, накрыть полотенцем и оставить на 50-60 минут, чтобы подошло.
Яблоки почистить от кожуры, нарезать небольшими кубиками, перемешать с сахаром и молотой корицей.
Обмять подошедшее тесто, разделить его на четыре ровных части. Раскатать каждую часть в круг толщиной пять миллиметров, а затем с помощью ножа круг разделить на восемь треугольных сегментов. На каждый сегмент с широкой стороны выложить немного яблочной начинки. Свернуть каждый треугольник рогаликом. Выложить на противень, между заготовками оставить небольшие промежутки.
Укрыть тканевой салфеткой и оставить на 20-30 минут в теплом месте. После смазать взбитым желтком и посыпать сахаром.
Подошедшие рогалики отправить в разогретую до 180 С духовку на 30 минут. Готовые рогалики посыпать сахарной пудрой.
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