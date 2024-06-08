Торт с абрикосами и шоколадом: простой рецепт вкуснейшего десерта

В состав теста и в начинку входит творог. И сам торт получается очень необычным и вкусным.

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Торт с абрикосами и шоколадом приготовить очень просто. А изысканный вкус ему придают карамелизованные абрикосы, которые идеально сочетаются с шоколадом. Фокус расскажет, как его приготовить.

Торт с абрикосами и шоколадом

Ингредиенты:

абрикосы – 700 г;

коричневый сахар – 180 г;

творог 9% – 400 г;

два яйца;

сливочное масло – 200 г;

мелкий белый сахар – 80 г;

мука – 320 г;

разрыхлитель – 1,5 ч. л.;

шоколад – 300 г;

ванильный сахар – 1 ст. л.;

сметана 25% – 350 г.

Сначала приготовьте начинку, она должна остыть, пока вы готовите тесто. Абрикосы вымойте, обсушите и разрежьте на половинки. Удалите косточки, а мякоть нарежьте тонкими дольками.

В небольшой сковороде растопите 50 грамм сливочного масла. Добавьте коричневый сахар и ломтики абрикосов. Быстро обжарьте плоды на сильном огне, аккуратно помешивая, и дайте остыть.

Теперь готовьте тесто. 100 грамм сливочного масла нарежьте маленькими кубиками и оставьте на полчаса при комнатной температуре. 200 грамм творога протрите через мелкое сито.

Яйца с белым сахаром взбейте миксером, пока не получится пышная масса. Добавьте к творогу и мягким сливочным маслом и взбейте все ингредиенты вместе.

Смешайте муку с разрыхлителем. Добавьте получившуюся смесь в яично-творожную массу. Тщательно перемешайте. Накройте пищевой пленкой и уберите тесто в холодильник на 2 часа.

Разделите тесто на семь порций. Каждую скатайте в шар, а затем раскатайте в круг диаметром 26–28 см. Наколите тесто вилкой и выпекайте в разогретой до 180°C духовке до золотистого цвета. Дайте остыть всем коржам.

Растопите наломанный кусочками шоколад и 50 грамм сливочного масла на водяной бане или в микроволновой печи. Смешайте с ванильным сахаром. Оставшийся творог протрите через сито, соедините со сметаной и взбейте. Добавьте растопленный шоколад и перемешайте.

Соберите торт: промазывайте каждый корж шоколадно-творожным кремом и покрывая карамелизованными абрикосами. Уберите торт в холодильник минимум на 2 часа.

Идеально для этого торта подходит черный горький шоколад, но вы можете использовать любой шоколад по своему вкусу, даже белый.

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