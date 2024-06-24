Не потрібно місити тісто: як приготувати насипний пиріг з абрикосами

Цей чудовий пиріг можна приготувати і з іншими фруктами. Але головне, вам не доведеться возитися з тістом.

Related video

Насипний пиріг з абрикосами — чудова випічка, в якій ніжне, розсипчасте тісто доповнюють соковиті абрикоси. Як стверджують автори рецепта, пиріг можна приготувати навіть із консервованими абрикосами, або ж узяти персики, сливи, та будь-які ягоди на ваш смак.

Насипний пиріг з абрикосами

Інгредієнти:

борошно — 320 г;

вершкове масло — 180 г;

цукор — 200 г;

розпушувач — 3 ч. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

абрикоси — 10 штук.

Вершкове масло наріжте кубиками і перекладіть у миску. Залиште за кімнатної температури на 30 хвилин. Всипте цукор і розітріть ложкою.

Абрикоси вимийте, розділіть на половинки та видаліть кісточки. М'якоть наріжте дрібними кубиками та складіть у миску. Посипте 70 г цукру та залиште.

Борошно для тіста просійте в окрему миску через сито. Додайте звичайний цукор, що залишився, ванільний цукор і розпушувач. Ретельно перемішайте вінчиком або кулінарною лопаткою.

У борошняну суміш додайте м'яке вершкове масло. Розітріть пальцями до отримання дрібної крихти. Дві третини пересипте у форму, вистелену папером для випічки, і розрівняйте.

Зверху рівномірно розподіліть дрібно нарізані абрикоси в цукрі. Покрийте крихтою, що залишилася, й акуратно розрівняйте.

Випікайте насипний пиріг з абрикосами близько 30 хвилин до легкого підрум'янювання. Перш, ніж діставати з форми — дайте охолонути.

Читайте також:

Тарталетки з кремом і малиною: готуємо смачний десерт на вихідні (відео)

Сонце за склом: рецепт швидкого і простого абрикосового варення

Найніжніший десерт: рецепт кавової Панна Котти