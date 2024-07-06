Солодкий млинцевий торт: рецепт смачного і простого десерту

Солодкий млинцевий торт — це десерт, який легко приготувати.

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Безліч шарів м'яких млинців, підсолоджених двома ніжними йогуртовими кремами, один з яких ароматизовано ваніллю, а інший збагачено свіжою полуничною м'якоттю. Між одним млинцем та іншим також є шматочки свіжих фруктів: абрикосів, персиків і полуниці, які ви, однак, можете замінити іншими фруктами на свій смак. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Солодкий млинцевий торт

Інгредієнти:

незбиране молоко — 500 мл;

борошно — 250 г;

три яйця;

цукор — 60 г;

вершкове масло — 40 г;

апельсинова цедра одного апельсина;

стручок ванілі та насіння ½;

сіль за смаком.

Для йогуртового крему:

грецький йогурт — 500 г;

цукрова пудра — 25 г;

стручок ванілі та насіння ½.

Для полуничного крему:

грецький йогурт — 500 г;

полуниця — 60 г;

цукрова пудра — 25 г.

Для прикраси:

грецький йогурт — 100 г;

свіжі рідкі вершки — 150 г;

цукрова пудра — 20 г.

Фрукти для начинки:

Стиглі абрикоси, персики, полуниця, або будь-які фрукти та ягоди на ваш смак.

Спочатку приготуйте млинці. У миску з високими краями помістіть попередньо просіяне борошно, цукровий пісок, насіння половини стручка ванілі або пакетик ваніліну, 1 дрібку солі та молока. Збийте суміш ручним віночком або електричним міксером, доки вона не стане гладкою, оксамитовою та без грудочок. В окремій мисці збийте яйця виделкою, потім додайте їх до решти інгредієнтів і продовжуємо змішувати. Розтопіть вершкове масло в каструлі на слабкому вогні та дайте йому охолонути, потім додайте його в млинцеву суміш і ретельно перемішайте. Нарешті, додайте в суміш терту апельсинову цедру.

Добре перемішайте інгредієнти, щоб вийшла густа суміш без грудочок. Накрийте тісто харчовою плівкою і дайте йому постояти щонайменше півгодини в холодильнику. Після закінчення необхідного часу відпочинку дістаньте тісто з холодильника і почніть пекти млинці: нагрійте форму для млинців або сковороду з антипригарним покриттям діаметром 20 см. Розтопіть невеликий шматочок вершкового масла і розподіліть його по всій поверхні сковороди за допомогою кухонного паперу. Потім ополоником виливайте млинцеве тісто на пательню і пекіне тонкі млинці, перевертайте, коли вони стануть рум'яними.

Готові млинці складайте на велике блюдо.

Тепер переходимо до кремів для начинки. Для йогуртового крему: у миску покладіть 500 г грецького йогурту і додайте просіяну цукрову пудру. Перемішайте, щоб інгредієнти з'єдналися, потім розріжте половину стручка ванілі і додайте насіння, потім перемішайте суміш.

Для полуничного крему: дійте, як для йогуртового крему, потім помістіть у миску 500 г грецького йогурту і додайте просіяну цукрову пудру, перемішавши інгредієнти. На цьому етапі вимийте полуницю, подрібніть і процідіть через сито. Додайте м'якоть у грецький йогурт і ретельно перемішайте.

Наріжте фрукти для начинки кубиками.

Тепер можна приступати до складання торта: візьміть сервірувальну тарілку і на дно тарілки намажте трохи йогуртового крему, щоб млинець, який виконує роль основи, не зісковзнув. Покладіть перший млинець і намажте приблизно дві столові ложки крему з білого йогурту.

Додаємо ложку фруктових кубиків і розподіляємо їх по всій поверхні, потім накриваємо шар ще одним млинцем. Цей млинець змастіть полуничним кремом, покладіть фрукти і накрийте млинцем. Продовжуйте, поки млинці не скінчаться.

Для прикраси змішайте 100 г грецького йогурту і розбавте його свіжими рідкими вершками. Потім додайте просіяну цукрову пудру і перемішайте ложкою до отримання рідкого крему.

Ложкою поступово виливаємо отриманий крем на верх торта, починаючи з центру, прикрасьте фруктами і листочками м'яти.

Солодкий млинцевий торт можна зберігати в холодильнику до 2 днів, накривши харчовою плівкою.

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