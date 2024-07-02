Найкращий у світі: рецепт торта з Норвегії з цікавою історією

Національний торт Норвегії в країні називають найкращим тортом у світі. І цілком заслужено. У ньому тонкі коржі поєднуються з меренгою і ніжним кремом.

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Тонкий бісквіт, хрустка меренга, вершковий крем — головні особливості "найкращого у світі торта" "Квефьорд". Торт "Kvæfjordkake" родом із півночі Норвегії. У 1930-х Хульда Оттестад та її сестра викупили у данського кондитера два рецепти за високою ціною (200 крон). Ними вони збиралися розширити асортимент тортів, які подавали у своєму кафе. Одним із них виявився "Королівський пиріг". У рецепт входило багато мигдалю, який на той час був дорогим інгредієнтом. Тому Хульда змінила рецепт і назвала торт на честь місцевості Квефьорд, звідки була родом. Рецептом поділилися на сайті North wild kitchen.

Рецепт передавався з рук у руки, тому точний рецепт, який Хульда використовувала у своєму кафе, залишається загадкою. Але сьогодні загальноприйнятим є те, що шари торта і безе повинні містити або ванільний заварний крем, або ромовий заварний крем, і пекар сам вирішує, чи змішувати заварний крем за своїм вибором зі збитими вершками, чи ні.

Найкращий у світі торт Kvæfjordkake

Для торта:

112 г вершкового масла;

½ склянки плюс 2 столові ложки (125 г) цукру;

4 великих яєчних жовтки;

4 столові ложки молока;

150 г універсального борошна;

½ чайної ложки розпушувача;

1 чайна ложка ванільного цукру.

Для безе:

4 великі яєчні білки;

200 г цукрового піску;

50 г нарізаного мигдалю.

Для ванільного заварного крему:

55 г цукру;

2 великих яєчних жовтки;

2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;

500 мл молока;

½ стручка ванілі або 1 ч. л. ванільного екстракту.

Для збитих вершків:

300 мл жирних вершків.

У великому міксері, встановленому на середній режим, або у великій мисці збийте масло і цукор до легкої маси. Додайте яєчні жовтки по одному, продовжуючи збивати, і додайте молоко. Змішайте борошно, розпушувач і ванільний цукор у середній мисці та додайте це в суміш, збиваючи до об'єднання. Тісто буде досить густим.

Змастіть деко розміром 30/32 x 40 см з бортиками олією. Накрийте його шматком пергаменту для випічки, притиснувши пергамент так, щоб він добре прилип до дека. Акуратно розподіліть тісто рівномірно і тонким шаром по деку, якомога далі до країв, силіконовим шпателем, зберігаючи при цьому прямокутну форму. Тісто досить густе і липке, але воно розтечеться, якщо проявити трохи терпіння.

У чистому великому міксері на середній швидкості або у великій мисці збийте яєчні білки до утворення піни (під час приготування безе важливо, щоб у білках не залишилося слідів жовтка). Додайте цукор потроху і продовжуйте збивати, поки не утворяться блискучі, жорсткі піки. Акуратно вилийте безе на тісто і рівномірно розподіліть.

Рівномірно посипте безе нарізаним мигдалем. Помістіть на середню полицю духовки і випікайте протягом 30 хвилин, поки безе не стане сухим і злегка золотистим. Дістаньте і відкладіть убік, щоб охололо.

Поки торт випікається, приготуйте ванільний заварний крем і збиті вершки. Приготуйте заварний крем, збиваючи в мисці цукор і яєчні жовтки. Додайте кукурудзяний крохмаль і перемішуйте, поки суміш не стане блідо-жовтою і густою. Помістіть незбиране молоко в каструлю і додайте стручки ванілі, зішкрібаючи їх зі стручка. Нагрійте молоко майже до закипання, але не давайте йому кипіти. Зніміть його з вогню. Поступово і повільно додайте молоко в миску з цукровою сумішшю, постійно помішуючи, щоб уникнути згортання яєць. Коли ви все змішаєте, вилийте її назад у каструлю і поверніть на плиту. На середньому вогні варіть суміш, поки вона не загусне. Зніміть з вогню і дайте їй повністю охолонути.

У великому міксері, встановленому на середню або велику миску, збийте густі вершки до утворення м'яких піків. Додайте збиті вершки в остиглий заварний крем.

Коли корж охолоне, вийміть його разом із пергаментним папером і покладіть на обробну дошку. Розріжте пиріг навпіл. Візьміть одну половину і зніміть її з пергаментного паперу. Акуратно переверніть його, намагаючись не зламати пиріг, на таці для сервірування так, щоб бік із безе був повернутий донизу. Розподіліть весь заварний крем по торту й акуратно покладіть половину, що залишилася, зверху стороною з безе вгору.

Найкраще охолодити торт протягом години або близько того перед подачею, але це не обов'язково. Подавайте зі свіжими фруктами, наприклад, полуницею. Зберігати в холодильнику під кришкою до 3-4 днів.

Як і більшість кремових тортів, kvæfjordkake стає кращим, чим довше він стоїть, даючи торту час увібрати заварний крем.

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