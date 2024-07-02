Лучший в мире: рецепт торта из Норвегии с интересной историей
Национальный торт Норвегии в стране называют лучшим тортом в мире. И вполне заслуженно. В нем тонкие коржи сочетаются с меренгой и нежным кремом.
Тонкий бисквит, хрустящая меренга, сливочный крем — главные особенности "лучшего в мире торта" "Квефьорд". Торт "Kvæfjordkake" родом с севера Норвегии. В 1930-х Хульда Оттестад и ее сестра выкупили у датского кондитера два рецепта по высокой цене (200 крон). Ими они собирались расширить ассортимент тортов, которые подавали в своем кафе. Одним из них оказался "Королевский пирог". В рецепт входило много миндаля, который в то время был дорогим ингредиентом. Поэтому Хульда изменила рецепт и назвала торт в честь местности Квефьорд, откуда была родом. Рецептом поделились на сайте North wild kitchen.
Рецепт передавался из рук в руки, поэтому точный рецепт, который Хульда использовала в своем кафе, остается загадкой. Но сегодня общепринятым является то, что слои торта и безе должны содержать либо ванильный заварной крем, либо ромовый заварной крем, и пекарь сам решает, смешивать ли заварной крем по своему выбору со взбитыми сливками или нет.
Лучший в мире торт Kvæfjordkake
Для торта:
112 г сливочного масла;
½ стакана плюс 2 столовые ложки (125 г) сахара;
4 больших яичных желтка;
4 столовые ложки молока;
150 г универсальной муки;
½ чайной ложки разрыхлителя;
1 чайная ложка ванильного сахара.
Для безе:
4 больших яичных белка;
200 г сахарного песка;
50 г нарезанного миндаля.
Для ванильного заварного крема:
- 55 г сахара;
- 2 больших яичных желтка;
- 2 столовые ложки кукурузного крахмала;
- 500 мл молока;
- ½ стручка ванили или 1 ч.л. ванильного экстракта.
Для взбитых сливок:
- 300 мл жирных сливок.
В большом миксере, установленном на средний режим, или в большой миске взбейте масло и сахар до легкой массы. Добавьте яичные желтки по одному, продолжая взбивать, и добавьте молоко. Смешайте муку, разрыхлитель и ванильный сахар в средней миске и добавьте это в смесь, взбивая до объединения. Тесто будет довольно густым.
Смажьте противень размером 30/32 x 40 см с бортиками маслом. Накройте его куском пергамента для выпечки, прижав пергамент так, чтобы он хорошо прилип к противню. Аккуратно распределите тесто равномерно и тонким слоем по противню, как можно дальше к краям, силиконовым шпателем, сохраняя при этом прямоугольную форму. Тесто довольно густое и липкое, но оно растечется, если проявить немного терпения.
В чистом большом миксере на средней скорости или в большой миске взбейте яичные белки до образования пены (при приготовлении безе важно, чтобы в белках не осталось следов желтка). Добавьте сахар понемногу и продолжайте взбивать, пока не образуются блестящие, жесткие пики. Аккуратно вылейте безе на тесто и равномерно распределите.
Равномерно посыпьте безе нарезанным миндалем. Поместите на среднюю полку духовки и выпекайте в течение 30 минут, пока безе не станет сухим и слегка золотистым. Достаньте и отложите в сторону, чтобы остыло.
Пока торт выпекается, приготовьте ванильный заварной крем и взбитые сливки. Приготовьте заварной крем, взбивая в миске сахар и яичные желтки. Добавьте кукурузный крахмал и перемешивайте, пока смесь не станет бледно-желтой и густой. Поместите цельное молоко в кастрюлю и добавьте стручки ванили, соскребая их со стручка. Нагрейте молоко почти до закипания, но не давайте ему кипеть. Снимите его с огня. Постепенно и медленно добавьте молоко в миску с сахарной смесью, постоянно помешивая, чтобы избежать сворачивания яиц. Когда вы все смешаете, вылейте ее обратно в кастрюлю и верните на плиту. На среднем огне варите смесь, пока она не загустеет. Снимите с огня и дайте ей полностью остыть.
В большой миксере, установленном на среднюю или большую миску, взбейте густые сливки до образования мягких пиков. Добавьте взбитые сливки в остывший заварной крем.
Когда корж остынет, выньте его вместе с пергаментной бумагой и положите на разделочную доску. Разрежьте пирог пополам. Возьмите одну половину и снимите ее с пергаментной бумаги. Аккуратно переверните его, стараясь не сломать пирог, на подносе для сервировки так, чтобы сторона с безе была обращена вниз. Распределите весь заварной крем по торту и аккуратно положите оставшуюся половину сверху стороной с безе вверх.
Лучше всего охладить торт в течение часа или около того перед подачей, но это не обязательно. Подавайте со свежими фруктами, например, клубникой. Хранить в холодильнике под крышкой до 3-4 дней.
Как и большинство кремовых тортов, kvæfjordkake становится лучше, чем дольше он стоит, давая торту время впитать заварной крем.
Читайте также:
Торт с абрикосами и шоколадом: простой рецепт вкуснейшего десерта
Десерт из картошки: рецепт неожиданного Торта де Вилана с Канарских островов