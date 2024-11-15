У Норвегії рибалки сіткою "спіймали" атомний човен ВМС США (фото)

Субмарина заплуталася в сітці в Маланґсфьорді поблизу Тромсе. Визволяли її працівники корабля норвезької берегової охорони.

Атомний підводний човен ВМС Сполучених Штатів Америки потрапив у сіті рибалок біля берегів Норвегії. Про це пише Spiegel.

Підводний човен ВМС США Virginia під час руху потрапив у рибальську сітку, яку нещодавно норвезькі рибалки кинули для вилову палтуса, і заплутався в ній, а далі протягнув її 3,5 кілометра.

У ВМС США підтвердили, що їхній підводний човен в Маланґсфьорді поблизу Тромсе заплутався в рибальській сітці.

Звільнити субмарину від сітки допомогли працівники корабля норвезької берегової охорони, який її супроводжував із гавані.

"Сітка лежить на морському дні. Вона зникла, і ми, ймовірно, ніколи її більше не знайдемо", — сказав Гаральд Енген, один з рибалок із човна Øygut, який скинув сітку.

115-метровий USS Virginia вагою 7800 тонн є однойменним човном так званого класу "Вірджинія" — класу атомних ударних підводних човнів.

Нагадаємо, що раніше американський підводний човен класу Seawolf ВМС США USS Connecticut зіткнувся з підводною горою в Південнокитайському морі. Човен ішов на великій швидкості у погано вивчених водах.