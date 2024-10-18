Субмарина США класу Seawolf на швидкості врізалася в "підводну гору": у чому причина (відео)

Підводний човен USS Connecticut оснащений 533-мм торпедами Mark 48, крилатими ракетами Tomahawk і протикорабельними Harpoon. З такою дорогою зброєю на борту будь-яке підводне зіткнення загрожує серйозними втратами.

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У жовтні 2021 року американський підводний човен класу Seawolf ВМС США USS Connecticut зіткнувся з підводною горою в Південнокитайському морі. Човен ішов на великій швидкості в погано вивчених водах. У підсумку постраждали одинадцять моряків. Про це пише The National Interest.

В офіційному звіті ВМС США випадок пояснили помилкою навігаційного планування і збоями в роботі вахтової групи. Деякі аналітики припускають, що причиною міг стати величезний вир, який спостерігається в цьому районі, але теорія все ще не підтверджена. USS Connecticut проходить ремонт і, як очікується, повернеться в стрій у 2025 році.

Як субмарина USS Connecticut врізалася в підводну гору

Минуло понад три роки відтоді, як USS Connecticut (SSN-22) зіткнулася з підводною горою — або з тим, що називають підводною горою, адже є різні думки.

2 жовтня 2021 року підводний човен ВМС США класу Seawolf сів на мілину, унаслідок чого постраждали одинадцять моряків. Але контрадмірал Крістофер Кавано, який на той час очолював розслідування, повідомив, що зіткнення з мілиною на такій швидкості та глибині могло призвести до куди серйозніших наслідків, загибелі людей і навіть втрати корабля.

Причини зіткнення

Швидкохідний ударний підводний човен USS Connecticut вважається одним із найбільш передових суден у своєму класі. Він може безшумно пересуватися і працювати на глибині. Вартість підводного човна — 3,5 млрд доларів, він залишається найважливішим компонентом стратегії стримування американських ВМС.

У Connecticut реалізовані одні з найскладніших технологій підводної війни, які коли-небудь створювалися. Човен оснащений 533-мм торпедами Mark 48, крилатими ракетами Tomahawk і протикорабельними Harpoon.

З такою потужною і дорогою зброєю на борту човна будь-яке підводне зіткнення загрожує серйозними втратами.

Як підводний човен врізався в гору

Згідно з офіційним звітом, зіткнення "стало результатом накопичення помилок і упущень у навігаційному плануванні". Водночас не дотримувалися стандартів ВМС США. Обачне ухвалення рішень і дотримання необхідних процедур могло б запобігти сіданню на мілину.

Видання Stars and Stripes також зазначало, що до аварії "принаймні один моряк виявив показання гідролокатора, які не відповідали навігаційній карті підводної зони". Однак офіцер на палубі не повідомив про небезпеку командира субмарини Connecticut, який перебував на чергуванні.

Теорія виру

Деякі аналітики сумніваються, що причиною може бути величезний вир, який виявили під час зіткнення.

У вересні 2021 року дослідники з Пекіна зафіксували величезний вир у Південнокитайському морі. Вир міг тривати до жовтня, коли сталася аварія, оскільки такі явища можуть тривати від кількох тижнів до кількох місяців.

Цю теорію не було підтверджено або спростовано і поки що вона залишається одним із реальних пояснень сідання USS Connecticut на мілину.

В американських ВМС зрештою повідомили, що зіткненню дійсно можна було запобігти.

В останні кілька років у США віддавали пріоритет навчанню та сертифікації, щоб запобігти схожим інцидентам у майбутньому. На тлі напруженості між Вашингтоном і Пекіном у згаданих водах для американського флоту вкрай важливо, щоб підводні човни працювали як належить.

Підводний човен USS Connecticut сів на мілину

Після зіткнення Connecticut проходить капітальний ремонт. Очікується, що підводний човен повернеться в стрій у 2025 році.

Нагадаємо, що легендарний літак американських ВПС відправили на звалище історії.

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