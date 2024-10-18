Субмарина США класса Seawolf на скорости врезалась в "подводную гору": в чем причина (видео)

Подлодка USS Connecticut оснащена 533-мм торпедами Mark 48, крылатыми ракетами Tomahawk и противокорабельными Harpoon. При таком дорогостоящем оружии на борту любое подводное столкновение чревато серьезным уроном.

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В октябре 2021 года американская подводная лодка класса Seawolf ВМС США USS Connecticut столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море. Подлодка шла на большой скорости в плохо изученных водах. В итоге пострадали одиннадцать моряков. Об этом пишет The National Interest.

В официальном отчете ВМС США случай объяснили ошибкой навигационного планирования и сбоями в работе вахтенной группы. Некоторые аналитики предполагают, что причиной мог стать огромный водоворот, наблюдаемый в этом районе, но теория все еще не подтверждена. USS Connecticut проходит ремонт и, как ожидается, вернется в строй в 2025 году.

Как субмарина USS Connecticut врезалась в подводную гору

Прошло более трех лет с тех пор, как USS Connecticut (SSN-22) столкнулась с подводной горой — или с тем, что называют подводной горой, ведь есть разные мнения.

2 октября 2021 года подлодка ВМС США класса Seawolf села на мель, в итоге пострадали одиннадцать моряков. Но контр-адмирал Кристофер Кавано, который в то время возглавлял расследование, сообщил, что столкновение с мелью на такой скорости и глубине могло обернуться куда более серьезными последствиями, гибелью людей и даже потерей корабля.

Причины столкновения

Быстроходная ударная подводная лодка USS Connecticut считается одним из самых передовых судов в своем классе. Она может бесшумно передвигаться и работать на глубине. Стоимость подлодки — 3,5 млрд долларов, она остается важнейшим компонентом стратегии сдерживания американских ВМС.

В Connecticut реализованы одни из самых сложных технологий подводной войны, которые когда-либо создавались. Лодка оснащена 533-мм торпедами Mark 48, крылатыми ракетами Tomahawk и противокорабельными Harpoon.

С таким мощным и дорогостоящим оружием на борту лодки любое подводное столкновение чревато серьезным уроном.

Как подлодка врезалась в гору

Согласно официальному отчету, столкновение "стало результатом накопления ошибок и упущений в навигационном планировании". При этом не соблюдались стандарты ВМС США. Осмотрительное принятие решений и соблюдение требуемых процедур могло бы предотвратить посадку на мель.

Издание Stars and Stripes также отметичало, что до крушения "по крайней мере один моряк обнаружил показания гидролокатора, которые не соответствовали навигационной карте подводной зоны". Однако офицер на палубе не сообщил об опасности находившемуся на дежурстве командиру субмарины Connecticut.

Теория водоворота

Некоторые аналитики сомневаются, что причиной может быть огромный водоворот, который обнаружили во время столкновения.

В сентябре 2021 года исследователи из Пекина зафиксировали огромный водоворот в Южно-Китайском море. Водоворот мог продолжаться до октября, когда произошло крушение, поскольку, подобные явления могут длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Эта теория не была подтверждена или опровергнута, и пока остается одним из правдоподобных объяснений посадки USS Connecticut на мель.

В американских ВМС в конечном итоге сообщили, что столкновение с Connecticut действительно можно было предотвратить.

В последние несколько лет в США отдавали приоритет обучению и сертификации, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. На фоне напряженность между Вашингтоном и Пекином в упомянутых водах для американского флота крайне важно, чтобы подводные лодки работали должным образом.

Подлодка USS Connecticut села на мель

После столкновения Connecticut проходит капитальный ремонт. Ожидается, что подводная лодка вернется в строй в 2025 году.

Напомним, что легендарный самолет американских ВВС отправили на свалку истории.

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