BAE Systems показала новый самоходный миномет AMPV MTMS со 120-мм орудием (фото)

Армия США проявляет интерес к новому типу самоходного миномета с башенной компоновкой с учетом опыта войны в Украине. Поэтому минометная система призвана заменить устаревшие машины M113.

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На ежегодной выставке AUSA 2024 компания BAE Systems продемонстрировала новую мобильную минометную систему с турелью (MTMS), интегрированную на многоцелевой бронированной машине AMPV. Эта система сочетает в себе проверенные гусеничные платформы с огневой мощью дистанционно управляемого 120-мм миномета Patria NEMO. Об этом сообщает Army Recognition.

Armored Multi-Purpose Vehicle MTMS является новым шагом в развитии мобильных минометных систем для армии США, разработанных для замены устаревших машин M113. Платформа AMPV базируется на шасси БМП Bradley и обеспечивает высокую защиту, мобильность и совместимость с существующими системами. А интеграция минометной башни NEMO увеличивает возможности непрямого огня на дальности до 10 километров с максимальной скорострельностью до 10 выстрелов в минуту.

Основные технические параметры AMPV включают:

двигатель — дизельный Cummins VTA903E-T675, мощностью 675 л.с.;

максимальная скорость — 61 км/ч;

запас хода — 360 км;

масса — 27,5 тонны;

экипаж — 2 человека плюс десант;

бронирование — система защиты от СВУ, осколков и пулевых попаданий до калибра 14,5 мм;

возможность интеграции различных боевых модулей и систем.

Башенная минометная система NEMO

Миномет NEMO

Башенная минометная система NEMO, разработанная финской компанией Patria, может быть установлен на различные платформы, от колесных бронемашин до кораблей, а также в морские контейнеры, что делает его универсальным решением.

Система NEMO обладает следующими характеристиками:

калибр — 120 мм;

дальность стрельбы — чуть более 10 километров;

полуавтоматическая система заряжания обеспечивает скорострельность до 10 выстрелов в минуту теоретически, и 6 выстрелов при длительном ведении огня;

время на открытие огня после обнаружения цели: 25 секунд;

полная круговая зона обстрела в 360 градусов;

угол вертикального наведения от -3 до +85 градусов;

боекомплект — от 50 до 60 снарядов;

масса боевого модуля — 1900 кг.

Армия США проявляет интерес к новому типу самоходного миномета с башенной компоновкой, который предлагает ряд преимуществ по сравнению с традиционными минометными системами, установленными внутри корпуса боевых машин.

Одной из причин такой заинтересованности стало изучение опыта вооруженного конфликта в Украине, где использование дронов, сбрасывающих боеприпасы в открытые люки бронетехники, привело к необходимости поиска более защищенных решений.

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Ранее армия США продемонстрировали выполнение огневых задач с использованием минометных боеприпасов и башенной 120-мм минометной системы Patria NEMO, Испытания показали способность вести огонь как прямой, так и непрямой наводкой, в том числе в движении.