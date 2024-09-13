Армия США показала возможности 120-мм башенной минометной системы Patria NEMO (видео)
Минометная система от финских оружейников призвана повысить огневую мощь бронетанковых и Stryker бригадных боевых групп армии США, обеспечив их возможностью быстрой и точной стрельбы с непрямой и прямой наводкой.
Американские военные в Форт-Муре, штат Джорджия, 10 сентября продемонстрировали выполнение огневых задач с использованием минометных боеприпасов и башенной минометной системы Patria NEMO 120 мм, установленной на бронированной многоцелевой машине (AMPV) и интегрированной с системой управления огнем (FCD). Об этом сообщает ресурс Defence Industry Europe.
Показательные стрельбы стали результатом сотрудничества армией США и финской оборонной компании Patria.
"Мы рады видеть результаты нашего успешного сотрудничества с армией США и нашими партнерами. Учитывая глобальный интерес к возможностям Patria NEMO, мы готовы к дальнейшим обсуждениям с США и планируем начать поставки этой системы американским войскам. Это повысит их выживаемость, огневую мощь и маневренность", — заявил в связи с этой представитель компании Янне Раккеляйнен.
Цели сотрудничества
Армия США стремится повысить огневую мощь своих бронетанковых и Stryker бригадных боевых групп, обеспечив их возможностью быстрой и точной стрельбы с непрямой и прямой наводкой. При этом особое внимание уделяется защите экипажа и снижению его физической нагрузки, а также уменьшению импульсных шумовых эффектов и избыточного давления взрыва.
Patria NEMO — это дистанционно управляемая 120-мм минометная система, способная вести огонь как прямой, так и непрямой наводкой, в том числе в движении. Система может выполнять огневые задачи с одновременным попаданием до шести снарядов (MRSI), что значительно повышает ее эффективность.
Patria NEMO обладает высокой защитой, легкостью и компактностью, что позволяет устанавливать ее на различные типы бронетехники и военные суда.
Обозреватели отметили, что с 2020 года компания Patria участвует в программе исследований для армии США, тестируя возможности башенной минометной системы NEMO. Эти испытания включают в себя зарубежные сравнительные тесты (FCT), что позволяет оценить перспективы ее использования.Важно
Ранее армия США во время учений продемонстрировала стрельбу нового минометного транспортера AMPV M1287. Эксперты отмечают, что программа AMPV является краеугольным камнем в стратегии армии США по модернизации своего автопарка.