Армия США показала возможности 120-мм башенной минометной системы Patria NEMO (видео)

Минометная система от финских оружейников призвана повысить огневую мощь бронетанковых и Stryker бригадных боевых групп армии США, обеспечив их возможностью быстрой и точной стрельбы с непрямой и прямой наводкой.

Related video

Американские военные в Форт-Муре, штат Джорджия, 10 сентября продемонстрировали выполнение огневых задач с использованием минометных боеприпасов и башенной минометной системы Patria NEMO 120 мм, установленной на бронированной многоцелевой машине (AMPV) и интегрированной с системой управления огнем (FCD). Об этом сообщает ресурс Defence Industry Europe.

Показательные стрельбы стали результатом сотрудничества армией США и финской оборонной компании Patria.

"Мы рады видеть результаты нашего успешного сотрудничества с армией США и нашими партнерами. Учитывая глобальный интерес к возможностям Patria NEMO, мы готовы к дальнейшим обсуждениям с США и планируем начать поставки этой системы американским войскам. Это повысит их выживаемость, огневую мощь и маневренность", — заявил в связи с этой представитель компании Янне Раккеляйнен.

Цели сотрудничества

Армия США стремится повысить огневую мощь своих бронетанковых и Stryker бригадных боевых групп, обеспечив их возможностью быстрой и точной стрельбы с непрямой и прямой наводкой. При этом особое внимание уделяется защите экипажа и снижению его физической нагрузки, а также уменьшению импульсных шумовых эффектов и избыточного давления взрыва.

Patria NEMO — это дистанционно управляемая 120-мм минометная система, способная вести огонь как прямой, так и непрямой наводкой, в том числе в движении. Система может выполнять огневые задачи с одновременным попаданием до шести снарядов (MRSI), что значительно повышает ее эффективность.

Patria NEMO обладает высокой защитой, легкостью и компактностью, что позволяет устанавливать ее на различные типы бронетехники и военные суда.

Обозреватели отметили, что с 2020 года компания Patria участвует в программе исследований для армии США, тестируя возможности башенной минометной системы NEMO. Эти испытания включают в себя зарубежные сравнительные тесты (FCT), что позволяет оценить перспективы ее использования.

Важно

Производитель "Леопардов" представил самоходный 120-мм миномет на базе ББМ Boxer (фото)

Ранее армия США во время учений продемонстрировала стрельбу нового минометного транспортера AMPV M1287. Эксперты отмечают, что программа AMPV является краеугольным камнем в стратегии армии США по модернизации своего автопарка.