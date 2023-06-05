Производитель "Леопардов" представил самоходный 120-мм миномет на базе ББМ Boxer (фото)

Благодаря финскому модулю, машина может бить прямой наводкой, как обычная пушка, или непрямой наводкой на расстоянии до 10 км.

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Немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) представила боевую колесную машину Boxer со 120-мм минометом. Об этом сообщает профильное издание Shephard Media.

В ходе конференции Defence iQ Future Artillery 2 июня показали новую машину. На Boxer был установлен 120-мм минометный модуль финской компании Patria Nemo. Компания KMW производит машины Boxer вместе с Rheinmetall. Показанная новинка является расширением номенклатуры броневиков.

Боевую машину впервые продемонстрировали в феврале 2023 года. Тогда проходили первые огневые испытания перспективной минометной установки. В ходе демонстрационных стрельб в Германии были продемонстрированы огневые возможности. Boxer выполнил поставленные задачи по ведению огня прямой наводкой из закрытой позиции.

Patria Nemo – это финский 120-мм минометный комплекс, который может управляться дистанционно. Он может поражать цели как прямым прицельным огнем, так и непрямой наводкой. Также во время испытаний показали возможность стрельбы несколькими выстрелами, поразившими разные цели одновременно. Boxer из Nemo может вести огонь на ходу.

Финская технология позволяет вести огонь на расстояние до 10 км. Минометный комплекс модульный, поэтому его можно установить на морские или наземные платформы. В базе Nemo лежит автоматический миномет AMOS.

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