Армія США показала можливості 120-мм баштової мінометної системи Patria NEMO (відео)
Мінометна система від фінських зброярів покликана підвищити вогневу міць бронетанкових і Stryker бригадних бойових груп армії США, забезпечивши їх можливістю швидкої й точної стрільби непрямим і прямим наведенням.
Американські військові у Форт-Мурі, штат Джорджія, 10 вересня продемонстрували виконання вогневих завдань із застосуванням мінометних боєприпасів і баштової мінометної системи Patria NEMO 120 мм, встановленої на броньованій багатоцільовій машині (AMPV) та інтегрованої з системою управління вогнем (FCD). Про це повідомляє ресурс Defence Industry Europe.
Показові стрільби стали результатом співпраці армії США та фінської оборонної компанії Patria.
"Ми раді бачити результати нашої успішної співпраці з армією США та нашими партнерами. З огляду на глобальний інтерес до можливостей Patria NEMO, ми готові до подальших обговорень зі США і плануємо почати постачання цієї системи американським військам. Це підвищить їхню виживаність, вогневу міць і маневреність", — заявив у зв'язку з цим представник компанії Янне Раккеляйнен.
Цілі співпраці
Армія США прагне підвищити вогневу міць своїх бронетанкових і Stryker бригадних бойових груп, забезпечивши їх можливістю швидкої й точної стрільби непрямим і прямим наведенням. Водночас особлива увага приділяється захисту екіпажу та зниженню його фізичного навантаження, а також зменшенню імпульсних шумових ефектів і надлишкового тиску вибуху.
Patria NEMO — це дистанційно керована 120-мм мінометна система, здатна вести вогонь як прямим, так і непрямим наведенням, зокрема в русі. Система може виконувати вогневі завдання з одночасним влучанням до шести снарядів (MRSI), що значно підвищує її ефективність.
Patria NEMO має високий захист, легкість і компактність, що дає змогу встановлювати її на різні типи бронетехніки та військові судна.
Оглядачі зазначили, що з 2020 року компанія Patria бере участь у програмі досліджень для армії США, тестуючи можливості баштової мінометної системи NEMO. Ці випробування охоплюють закордонні порівняльні тести (FCT), що дозволяє оцінити перспективи її використання.Важливо
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