Армія США продемонструвала бойову міць нового міномета AMPV M1287 (фото)

Міномет калібру 120-мм із системою управління вогнем M95 призначений для забезпечення непрямої вогневої підтримки танків і здатний уражати цілі на дистанції 7,2 км.

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Перший батальйон озброєнь 64-го бронетанкового полку армії США продемонстрував під час навчань стрільбу нового мінометного транспортера (МС) AMPV M1287. Машина, що озброєна грізним 120-мм мінометом M121 і використовує систему управління вогнем M95 Mortar Fire Control System, являє собою значний крок уперед у підвищенні мобільності, живучості та універсальності бронетанкових бригадних бойових груп. Про це 22 січня повідомили оглядачі Army Recognition.

Експерти зазначають, що програма AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle) є наріжним каменем у стратегії армії США з модернізації свого автопарку, замінюючи застарілі машини сімейства M113, які перебувають на озброєнні з 1960-х років.

Програма AMPV передбачає постачання п'яти основних варіантів для задоволення широкого спектра оперативних потреб американської армії:

машини загального призначення (GP);

машини для медичної евакуації (MEV);

машини для надання медичної допомоги (MTV);

машини для перенесення мінометів (MC);

машини для командування місією (MCmd).

Зокрема, мінометний транспортер M1287 призначений для забезпечення непрямої вогневої підтримки танків, що підвищує їхню здатність надавати своєчасну та ефективну вогневу підтримку під час бойових дій.

"Впровадження AMPV, особливо варіанту M1287 Mortar Carrier, є частиною ширших зусиль з модернізації сухопутних військ США", — зазначають експерти.

Бійці 64-го бронетанкового полку армії США. Випробування M1287

Бійці 64-го бронетанкового полку армії США. Випробування M1287

Навчання 64-го бронетанкового полку армії США

Що відомо про бронемашини

AMPV M1287 — це нова гусенична мінометна машина, яка замінить застарілі міномети M106 і M125 на базі гусеничних БТР бронетанкових підрозділів армії США.

Центральне місце в бойових можливостях M1287 посідає 120-мм мінометна система M121, відома своїм великим радіусом дії та універсальністю — вона здатна уражати цілі на відстані до 7200 м.

M121 може використовувати різні типи боєприпасів, що дає їй змогу виконувати широкий спектр тактичних завдань — від застосування фугасних снарядів для прямого ураження до використання димових і освітлювальних снарядів для маскування і подачі сигналів.

Вогнева міць M121 доповнюється системою управління вогнем міномета M95, яка значно розширює можливості мінометників зі швидкого і точного наведення на ціль і ураження противника. На міноносці M1287 розміщується екіпаж із чотирьох солдатів, включно з одним оператором машини й трьома членами мінометної команди.

Побудований на міцному гусеничному шасі, мінометний транспортер має виняткову мобільність на різних ділянках місцевості, від бруду і снігу до суворого бездоріжжя, що дає йому змогу не відставати від інших броньованих засобів під час маневрів.

Раніше повідомлялося, що польські міномети М120 Rak мають велике значення для ЗСУ на полі бою, адже їхнє використання значно підвищує спроможності української армії. Експерт Валерій Рябих відзначив їхні характеристики маневреності та вогневої потужності.