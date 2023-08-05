У США запустили масове виробництво нових машин AMPV для заміни БТР М113

M113 — це бронетранспортер 1960-х років, історія якого в американській армії добігає до кінця.

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Армія США схвалила серійне виробництво броньованих багатоцільових машин AMPV для заміни БТР М113. Про це повідомляє Defense News.

У компанії BAE Systems підтвердили, що армія США дала добро на виробництво машин AMPV, очікується підписання контракту на серійне виробництво. У березні 2023 року BAE Systems передали армійцям першу партію машин AMPV у бойову групу 1-ї бронетанкової бригади, 3-ї піхотної дивізії в штаті Джорджія.

Так у США завершується історія бронетранспортерів М113, які використовуються в армії з 1960-х років. Низькосерійне виробництво, як заявляють виробники, відповідає всім необхідним специфікаціям. Наразі BAE виробляють нові машини за двома контрактами загальною вартістю на 365 млн доларів.

У 2023 році США планували придбати 131 машину AMPV, але Пентагон зменшив бюджетний запит до 91 машин. Також після постачання М113 Україні в кількості близько 400 машин США закуплять ще 154 AMPV. У наступному році придбаних машин буде 197 одиниць.

Варто зазначити, що AMPV є новим типом броньованих багатозадачних машин. Вона є частиною більшої програми армії США Next Generation Combat Vehicle. Броньовик можна виготовляти в декількох варіантах, включно з медичною, мінометною чи командно-штабною.

Нагадаємо, 15 березня перші машини AMPV почали надходити на озброєння армії США.

У жовтні 2022 року AMPV випробували в сурових кліматичних умовах Аляски.