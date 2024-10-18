BAE Systems показала новий самохідний міномет AMPV MTMS зі 120-мм гарматою (фото)

Армія США проявляє інтерес до нового типу самохідного міномета з баштовим компонуванням з урахуванням досвіду війни в Україні. Тому мінометна система покликана замінити застарілі машини M113.

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На щорічній виставці AUSA 2024 компанія BAE Systems продемонструвала нову мобільну мінометну систему з туреллю (MTMS), інтегровану на багатоцільовій броньованій машині AMPV. Ця система поєднує в собі перевірені гусеничні платформи з вогневою міццю дистанційно керованого 120-мм міномета Patria NEMO. Про це повідомляє Army Recognition.

Armored Multi-Purpose Vehicle MTMS є новим кроком у розвитку мобільних мінометних систем для армії США, розроблених для заміни застарілих машин M113. Платформа AMPV базується на шасі БМП Bradley і забезпечує високий захист, мобільність і сумісність з наявними системами. А інтеграція мінометної башти NEMO збільшує можливості непрямого вогню на дальності до 10 кілометрів з максимальною скорострільністю до 10 пострілів на хвилину.

Основні технічні параметри AMPV включають:

двигун — дизельний Cummins VTA903E-T675, потужністю 675 к.с.;

максимальна швидкість — 61 км/год;

запас ходу — 360 км;

маса — 27,5 тонни;

екіпаж — 2 людини плюс десант;

бронювання — система захисту від СВУ, осколків і кульових влучень до калібру 14,5 мм;

можливість інтеграції різних бойових модулів і систем.

Баштова мінометна система NEMO

Міномет NEMO

Баштова мінометна система NEMO, розроблена фінською компанією Patria, може бути встановлена на різні платформи, від колісних бронемашин до кораблів, а також у морські контейнери, що робить її універсальним рішенням.

Система NEMO має такі характеристики:

калібр — 120 мм;

дальність стрільби — понад 10 кілометрів;

напівавтоматична система заряджання забезпечує скорострільність до 10 пострілів за хвилину теоретично, і 6 пострілів при тривалому веденні вогню;

час на відкриття вогню після виявлення цілі: 25 секунд;

повна кругова зона обстрілу в 360 градусів;

кут вертикального наведення від -3 до +85 градусів;

боєкомплект — від 50 до 60 снарядів;

маса бойового модуля — 1900 кг.

Армія США проявляє інтерес до нового типу самохідного міномета з баштовим компонуванням, який пропонує низку переваг порівняно з традиційними мінометними системами, встановленими всередині корпусу бойових машин.

Однією з причин такої зацікавленості стало вивчення досвіду збройного конфлікту в Україні, де використання дронів, що скидають боєприпаси у відкриті люки бронетехніки, призвело до необхідності пошуку більш захищених рішень.

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Раніше армія США продемонструвала виконання вогневих завдань з використанням мінометних боєприпасів і баштової 120-мм мінометної системи Patria NEMO, Випробування показали здатність вести вогонь як прямим, так і непрямим наведенням, зокрема в русі.