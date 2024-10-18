Скромный трудяга: ушел в отставку легендарный самолет ВВС США

Машины прослужили американским воздушным силам более 40 лет, и теперь их ждет знаменитое "авиакладбище" на авиабазе Дэвис-Монтен в Аризоне. На место ветеранов приходят KC-46A Pegasus.

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После 44 лет службы ВВС США официально сняли с вооружения свой последний KC-10 Extender. Этот заправщик и грузовой самолет, созданный на основе McDonnell Douglas DC-10, сыграл жизненно важную роль, заправляя в воздухе американские и коалиционные самолеты в ходе таких ключевых операций, как "Буря в пустыне", "Несокрушимая свобода" и "Свобода Ирака".

Фокус перевел статью американского журналиста Питер Сучиу о длинном пути самолета KC-10 Extender на службе воздушных сил США.

Самолет, способный перевозить более 161 тонны топлива, также поддерживал гуманитарные миссии и выполнял аэромедицинскую эвакуацию.

Глобальная история KC-10 подошла к концу, когда на смену ему пришел KC-46A Pegasus, а последний самолет отправился на "кладбище" на базе ВВС Дэвис-Монтен.

От "Бури в пустыне" до "кладбища": отставка KC-10 Extender как историческое событие

Несмотря на то, что КC-10 Extender всегда находился в тени B-52 Stratofortress или B-2 Spirit, ни один дальний стратегический бомбардировщик ВВС США не смог бы выполнить свою миссию без его помощи. Но срок эксплуатации B-52 продлевают, и он продолжит летать до 2040 года или даже дольше, в то время как служба KC-10 подошла к концу.

На прошлой неделе на базе ВВС Трэвис (AFB), штат Калифорния, состоялась церемония, на которой члены команды Трэвис собрались, чтобы "попрощаться" с последним KC-10 Extender.

"После 44 лет службы KC-10 был выведен из эксплуатации во время последнего прощального мероприятия, которое провел полковник Джей Джонсон, командир 60-го авиакрыла", – объявили ВВС.

"На протяжении десятилетий KC-10 поднимался в небо, чтобы обеспечить дозаправку в полете – жизненно важную возможность, которая обеспечивает глобальный охват для Америки и является основой для совместного проецирования силы, – сказал начальник штаба ВВС генерал Дэвид У. Олвин в видеообращении. – С момента своего появления в Стратегическом воздушном командовании и до сегодняшнего дня KC-10 соединяет континенты и подкрепляет американскую воздушную мощь в любое время и в любом месте".

Самолет KC-10 Фото: Pinterest

Знакомьтесь, KC-10 Extender

Созданный на базе McDonnell Douglas DC-10, KC-10 Extender служил в качестве заправщика и грузового самолета Военного авиатранспортного командования. Он был разработан в 1970-х годах для обеспечения большей глобальной мобильности американских вооруженных сил и впервые поступил на вооружение в 1981 году. Самолет был оснащен тремя большими топливными баками, расположенными под грузовым полом: один под передним нижним грузовым отсеком, второй – в центральной части крыла, а третий – под задним отсеком. Кроме того, KC-10 был спроектирован с тремя основными крыльевыми топливными баками DC-10. В общей сложности он мог нести более 160,2 тонн топлива – почти в два раза больше, чем KC-135 Stratotanker.

Хотя основной задачей KC-l0 была дозаправка в воздухе, самолет также был разработан для обеспечения большей гибкости: каждый KC-10 мог перевозить более 77 тонн груза и до 75 человек. Универсальный Extender также мог использоваться для перевозки "лежачих и амбулаторных пациентов с использованием поддонов для поддержки пациентов во время аэромедицинской эвакуации", – пояснялось в справочнике по эксплуатации самолета.

На протяжении более четырех десятилетий службы основной миссией KC-10 была дозаправка в воздухе, но он также мог перевозить по воздуху персонал и оборудование во время развертывания за рубежом. Кроме того, он широко использовался в гуманитарных миссиях и обеспечивал быстрое реагирование на стихийные бедствия, включая ураганы и землетрясения.

Самолет KC-10A заправляет F-16C над Персидским заливом во время операции "Буря в пустыне" Фото: airliners

KC-10 сыграл важную роль во время операций "Щит пустыни" и "Буря в пустыне" в 1991 году, помогая перевозить тысячи тонн грузов и тысячи военнослужащих, а также обеспечивая дозаправку в полете американских и коалиционных самолетов.

"KC-10 и KC-135 провели около 51700 отдельных операций по дозаправке и доставили 125 миллионов галлонов топлива, не пропустив ни одного запланированного полета", – заявили в авиаслужбе.

В ходе последующих операций "Несокрушимая свобода" и "Свобода Ирака" самолеты KC-10 ВВС США приняли участие в 1390 вылетах и оказали важнейшую поддержку в дозаправке в воздухе многочисленным совместным и коалиционным самолетам.

Последний полет

KC-10 Extender официально снят с вооружения и совершит свой последний полет в 309-ю группу аэрокосмического обслуживания и восстановления на авиабазе Дэвис-Монтен, штат Аризона, – знаменитое "кладбище" ВВС США.

На смену KC-10 приходят KC-46A Pegasus. По состоянию на текущий месяц было поставлено 88 новых самолетов Pegasus.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].