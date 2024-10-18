Скромний трудяга: пішов у відставку легендарний літак ВПС США

Машини прослужили американським повітряним силам понад 40 років, і тепер на них чекає знамените "авіакладовище" на авіабазі Девіс-Монтен в Аризоні. На місце ветеранів приходять KC-46A Pegasus.

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Після 44 років служби ВПС США офіційно зняли з озброєння свій останній KC-10 Extender. Цей заправник і вантажний літак, створений на основі McDonnell Douglas DC-10, зіграв життєво важливу роль, заправляючи в повітрі американські та коаліційні літаки під час таких ключових операцій, як "Буря в пустелі", "Незламна свобода" і "Свобода Іраку".

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітер Сучіу про довгий шлях літака KC-10 Extender на службі повітряних сил США.

Літак, здатний перевозити понад 161 тонну палива, також підтримував гуманітарні місії та виконував аеромедичну евакуацію.

Глобальна історія KC-10 добігла кінця, коли на зміну йому прийшов KC-46A Pegasus, а останній літак відправився на "кладовище" на базі ВПС Девіс-Монтен.

Від "Бурі в пустелі" до "кладовища": відставка KC-10 Extender як історична подія

Незважаючи на те, що КС-10 Extender завжди перебував у тіні B-52 Stratofortress або B-2 Spirit, жоден дальній стратегічний бомбардувальник ВПС США не зміг би виконати свою місію без його допомоги. Але термін експлуатації B-52 продовжують, і він продовжить літати до 2040 року або навіть довше, тоді як служба KC-10 підійшла до кінця.

Минулого тижня на базі ВПС Тревіс (AFB), штат Каліфорнія, відбулася церемонія, на якій члени команди Тревіс зібралися, щоб "попрощатися" з останнім KC-10 Extender.

"Після 44 років служби KC-10 був виведений з експлуатації під час останнього прощального заходу, який провів полковник Джей Джонсон, командир 60-го авіакрила", — оголосили ВПС.

"Протягом десятиліть KC-10 піднімався в небо, щоб забезпечити дозаправлення в польоті — життєво важливу можливість, яка забезпечує глобальне охоплення для Америки і є основою для спільного проєктування сили, — сказав начальник штабу ВПС генерал Девід В. Олвін у відеозверненні. — З моменту своєї появи в Стратегічному повітряному командуванні і до сьогоднішнього дня KC-10 з'єднує континенти і підкріплює американську повітряну міць у будь-який час і в будь-якому місці".

Літак KC-10 Фото: Pinterest

Знайомтеся, KC-10 Extender

Створений на базі McDonnell Douglas DC-10, KC-10 Extender служив як заправник і вантажний літак Військового авіатранспортного командування. Його розробили в 1970-х роках для забезпечення більшої глобальної мобільності американських збройних сил, і вперше він надійшов на озброєння 1981 року. Літак був оснащений трьома великими паливними баками, розташованими під вантажною підлогою: один під переднім нижнім вантажним відсіком, другий — у центральній частині крила, а третій — під заднім відсіком. Крім того, KC-10 був спроектований із трьома основними крильовими паливними баками DC-10. Загалом він міг нести понад 160,2 тонн палива — майже вдвічі більше, ніж KC-135 Stratotanker.

Хоча основним завданням KC-l0 було дозаправлення в повітрі, літак також був розроблений для забезпечення більшої гнучкості: кожен KC-10 міг перевозити понад 77 тонн вантажу і до 75 осіб. Універсальний Extender також можна було використовувати для перевезення "лежачих і амбулаторних пацієнтів з використанням піддонів для підтримки пацієнтів під час аеромедичної евакуації", — пояснювалося в довіднику з експлуатації літака.

Упродовж понад чотирьох десятиліть служби основною місією KC-10 було дозаправлення в повітрі, але він також міг перевозити повітрям персонал і обладнання під час розгортання за кордоном. Крім того, його широко використовували в гуманітарних місіях і він забезпечував швидке реагування на стихійні лиха, включно з ураганами і землетрусами.

Літак KC-10A заправляє F-16C над Перською затокою під час операції "Буря в пустелі" Фото: airliners

KC-10 зіграв важливу роль під час операцій "Щит пустелі" і "Буря в пустелі" в 1991 році, допомагаючи перевозити тисячі тонн вантажів і тисячі військовослужбовців, а також забезпечуючи дозаправку в польоті американських і коаліційних літаків.

"KC-10 і KC-135 провели близько 51700 окремих операцій із дозаправлення і доставили 125 мільйонів галонів палива, не пропустивши жодного запланованого польоту", — заявили в авіаслужбі.

Під час наступних операцій "Непохитна свобода" і "Свобода Іраку" літаки KC-10 ВПС США взяли участь у 1390 вильотах і надали найважливішу підтримку в дозаправленні в повітрі численним спільним і коаліційним літакам.

Останній політ

KC-10 Extender офіційно знято з озброєння, він здійснить свій останній політ у 309-ту групу аерокосмічного обслуговування і відновлення на авіабазі Девіс-Монтен, штат Арізона, — знаменитий "цвинтар" ВПС США.

На зміну KC-10 приходять KC-46A Pegasus. Станом на поточний місяць було поставлено 88 нових літаків Pegasus.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і веб-сайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].