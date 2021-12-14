"Кошмарный рейс": американский ветеран рассказал о переходе USS Connecticut в Сан-Диего

Особенно страдал экипаж из-за морской болезни, которая возникала из-за колебаний субмарины на воде. Не исключено, что подлодка столкнулась со штормом во время пути через Тихий океан.

Ветеран-подводник армии США Аарон Амиком рассказал о том, почему переход поврежденной подлодки USS Connecticut был крайне сложным. Об этом он сообщил в интервью для The Drive.

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Подводная лодка класса Seawolf врезалась в подводную гору 2 октября 2021 года в Южно-Китайском море. После чего она была направлена на базу в Гуам, а недавно совершила переход на 6000 миль в Сан-Диего. По оценкам военного, USS Connecticut весь путь преодолела на поверхности, не погружаясь под воду.

По словам Аарона, подлодка без погружения под воду крайне нестабильна. Она постоянно перекатывается со стороны в сторону даже в штиль на море. Из-за этого члены экипажа могли чувствовать морскую болезнь. Если субмарина раскачивалась на воде сильно, то вероятно, экипаж бы даже не смог спокойно спать из-за покачиваний.

"Недостаток сна, вероятно, привел к сильной усталости после первых нескольких дней более чем 20-дневного путешествия. Ощущение морской болезни и истощения — не лучший вариант для наблюдения", — заявил Амиком.

Он также добавил, что вероятнее всего, на подлодке была часть экипажа, которая нужна была для ее функционирования, а остальных моряков доставили в США отдельно.

Во время перехода подлодки был риск того, что наблюдатель на мостике мог выпасть за борт, а погода могла быть в этот момент любой. Стоянка на мостике с больными и утомленными моряками также могла привести к катастрофе.

Наибольший риск был при составлении и самом переходе подлодки. Будучи на поверхности подлодка маломаневрена, а также подвергнута воздействию погоды. Вполне возможно, что экипажу, по словам Амикома, пришлось пережить в море шторм.

"Я думаю, что путешествие было утомительным, и мучительным для всех, кто находился на борту. Для всех, кто болел морской болезнью, это было кошмарное путешествие", — подытожил Амиком.

Напомним, 13 декабря стало известно, что USS Connecticut прибыла в Сан-Диего совершив марш на 6000 миль. Она покинула военную базу США в Гуаме из-за отсутствия базы для проведения ремонта.