"Кошмарний рейс": американський ветеран розповів про перехід USS Connecticut у Сан-Дієго

Особливо страждав екіпаж через морську хворобу, яка виникала через коливання субмарини на воді. Не виключено, що підводний човен зіткнувся зі штормом під час шляху через Тихий океан.

Ветеран-підводник армії США Аарон Аміком розповів, чому перехід пошкодженого підводного човна USS Connecticut був вкрай складним. Про це він повідомив в інтерв'ю The Drive.

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Підводний човен класу Seawolf врізався в підводну гору 2 жовтня 2021 року в Південнокитайському морі. Після чого вона була спрямована на базу в Гуам, а нещодавно здійснила перехід на 6000 миль у Сан-Дієго. За оцінками військового, USS Connecticut весь шлях подолала на поверхні, не занурюючись під воду.

За словами Аарона, підводний човен без занурення під воду вкрай нестабільний. Він постійно перекочується з боку убік навіть під час штилю на морі. Через це члени екіпажу могли відчувати морську хворобу. Якщо субмарина розгойдувалася на воді сильно, то ймовірно, екіпаж навіть не зміг би спокійно спати через похитування.

"Нестача сну, ймовірно, призвела до сильної втоми після перших кількох днів понад 20-денної подорожі. Відчуття морської хвороби та виснаження — не найкращий варіант для спостереження", — заявив Аміком.

Він також додав, що найімовірніше, на підводному човні була частина екіпажу, яка була потрібна для її функціонування, а решту моряків доставили до США окремо.

Під час переходу підводного човна був ризик того, що спостерігач на містку міг випасти за борт, а погода могла бути в цей момент будь-яка. Стоянка на містку з хворими та втомленими моряками також могла призвести до катастрофи.

Найбільший ризик був при складанні та самому переході підводного човна. На поверхні підводний човен маломаневрений, а також підданий впливу погоди. Цілком можливо, що екіпажу, за словами Амікома, довелося пережити в морі шторм.

"Я думаю, що подорож була втомливою і болісною для всіх, хто перебував на борту. Для всіх, хто хворів на морську хворобу, це була кошмарна подорож", — підсумував Аміком.

Нагадаємо, 13 грудня стало відомо, що USS Connecticut прибув до Сан-Дієго, здійснивши марш на 6000 миль. Він залишив військову базу США в Гуамі через відсутність бази для проведення ремонту.