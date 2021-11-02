Врізався об підводну гору: стали відомі деталі інциденту з американським підводним човном (фото)

USS Connecticut перебуває на базі в Гуамі, де все ще відбувається розслідування деталей події в Індокитайському морі.

Атомний підводний човен класу Seawolf USS Connecticut минулого місяця врізався в невідомий підводний об'єкт. Нині підводний човен перебуває на базі в Гуамі. Про це повідомляє The Drive.

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У мережі з'явилися перші знімки підводного човна, який знаходиться на базі в Гуамі. Огляд на нього обмежений, але вже з того, що видно, можна зробити висновок, що зіткнення не пошкодило вітрило (вежу підводного човна). При цьому залишаються питання щодо носової частини підводного човна, включаючи купол над його основною системою гідролокаторів і корпус нижче рівня води.

[ + – ] Зовнішній вигляд підводного човна Фото: USN

У процесі розслідування деталей пригоди ВМС США дійшли висновку, що USS Connecticut врізалася у невідому підводну гору. Розслідування все ще продовжується. Зараз в Гуамі знаходиться віцеадмірал ВМС, глава 6 флоту США Карл Томас. Його завдання полягає у визначенні дисциплінарних заходів, які можуть бути вжиті через аварію.

Також є інформація, що в атомного підводного човна зламався сонар, що видно на супутникових знімках, але у виданні пишуть, що це може бути гра світла, що здається ніби в носовій частині зняті деталі корпусу. Якби справді був пошкоджений сонар, USS Connecticut був би змушений йти до бази в Гуамі на поверхні води, а цього не було.

[ + – ] Супутниковий знімок підводного човна Фото: USN

Офіційно масштаби аварії все ще не називаються, так само як і яких масштабів знадобиться ремонт. Імовірно, потужностей на Гуамі не вистачить, і підведення переведуть у Перл-Харбор. Як пишуть у виданні, незалежно від того, який ремонт потрібно зробити, найімовірніше, його проведуть. Справа у тому, що в армії є всього 3 підводні човни класу Seawolf. Вони мають унікальні характеристики, тому незалежно від оцінок збитків, судно відремонтують.

Нагадаємо, 2 жовтня підводний човен ВМС США зіткнувся в Південно-Китайському морі з невідомим об'єктом, в результаті якого постраждало 11 моряків. Атомна силова установка залишилася без пошкоджень. У відповідь Китай закликав опублікувати деталі події з американським підводним човном, вважаючи, що вони приховують усі подробиці.

Пізніше стало відомо, що на базі США в Гуамі немає можливостей для ремонту пошкодженого підводного човна.