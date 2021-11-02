Врезалась об подводную гору: стали известны детали инцидента с американской подлодкой (фото)

USS Connecticut пребывает на базе в Гуаме, где все еще происходит расследование деталей происшествия в Индокитайском море.

Атомная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut в прошлом месяце врезалась в неизвестный подводный объект. Ныне подлодка пребывает на базе в Гуаме. Об этом сообщает The Drive.

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В сети появились первые снимки подводной лодки, которая находится на базе в Гуаме. Вид на нее ограничен, но уже из того, что видно, можно прийти к выводу, что столкновение не повредило парус (башню подлодки). При этом остаются вопросы касательно носовой части подводной лодки, включая купол над ее основной системой гидролокаторов и корпус ниже уровня воды.

[ + – ] Внешний вид подлодки Фото: USN

В ходе расследования деталей происшествия ВМС США пришли к выводу, что USS Connecticut врезалась в неизведанную подводную гору. Расследование все еще продолжается. На данный момент в Гуаме находится вице-адмирал ВМС, глава 6 флота США, Карл Томас. Его задача состоит в определении дисциплинарных мер, которые могут быть приняты из-за аварии.

Также есть информация, что у атомной подлодки сломался сонар, что видно на спутниковых снимках, но в издании пишут, что это может быть игра света, что кажется будто в носовой части сняты детали корпуса. Если бы действительно был поврежден сонар, то USS Connecticut был бы вынужден идти до базы в Гуаме на поверхности воды, а этого не было.

[ + – ] Спутниковый снимок подлодки Фото: USN

Официально масштабы аварии все еще не называются, ровно так же как и каких масштабов потребуется ремонт. Вероятно, мощностей на Гуаме не хватит, и подводку переведут в Перл-Харбор. Как пишут в издании, независимо от того, какой ремонт необходимо сделать, вероятнее всего, его проведут. Дело в том, что в армии есть всего 3 подлодки класса Seawolf. Они обладают уникальными характеристиками, поэтому вне зависимости от оценок ущерба, судно отремонтируют.

Напомним, 2 октября подводная лодка ВМС США столкнулась в Южно-Китайском море с неизвестным объектом, в результате которого пострадало 11 моряков. Атомная силовая установка осталась без повреждений. В ответ Китай призвал опубликовать детали происшествия с американской подлодкой, считая, что они скрывают все подробности.

Позднее стало известно, что на базе США в Гуаме нет возможностей для ремонта поврежденной подлодки.