КНР призвала опубликовать детали происшествия с американской подлодкой

В Китае упрекнули США, что они скрывали информацию об инциденте с 2 октября, что заставляет сомневаться в правдивости версии американских ВМС.

В Министерстве иностранных дел Китая призвали США обнародовать детали столкновения подлодки USS Connecticut в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Global Times.

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Представитель МИД Чжао Лицзянь призвал уточнить ситуацию: вызвало ли оно утечку ядерных отходов, и был ли нанесен урон местной морской среде. По мнению спикера, США специально скрывали детали инцидента вне зависимости от ответственности. Это заставляет Китай и другие страны в регионе сомневаться в правдивости инцидента.

"Я хочу подчеркнуть, что основной причиной инцидента, который также представляет серьезную угрозу и значительные риски для регионального мира и стабильности, является постоянное нагнетание Штатами проблем в Южно-Китайском море в течение длительного периода времени", — заявил Лицзянь.

Что произошло с подводной лодкой в Индо-Тихоокеанском регионе

В ВМС США заявили, что 2 октября их подводная лодка столкнулась с "неизвестным объектом" в Южно-Китайском море. Степень ущерба все еще оценивается, ядерная силовая установка не пострадала. По информации Associated Press, в результате столкновения 11 моряков получили умеренные повреждения.

Эксперт по обороне и безопасности Сингапура Александр Нил сообщил BBC, что учитывая количество человек, получивших травму, вполне вероятно, что подлодка ударилась во что-то большое, двигаясь на большой скорости.

Ныне подлодка направляется к базе на острове Гуам.

Характеристики USS Connecticut:

Максимальная скорость — 35 узлов (до 20 бесшумная)

Рабочая глубина погружения — 580 м

Экипаж — 126 человек

Подводное водоизмещение — 9137 тонн.

Почему Южно-Китайское море вызывает споры?

Южно-Китайское море — территория, на которую претендует Китай. Филиппины, Бруней, Малайзия, Тайвань и Вьетнам в течении десятилетий оспаривают притязания КНР на почти все море. В последние годы напряженность в этом регионе постоянно растет. США поддерживают страны, которые выступают против китайских амбиций, поэтому там регулярно патрулируют их военные судна.

Напомним, подводная лодка США столкнулась в Южно-Китайском море с неизвестным объектом, ударная подлодка движется на базу.

Ранее Фокус разбирался, для чего понадобился AUKUS — военный союз Вашингтона, Лондона и Канберры.