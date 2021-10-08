Подводная лодка США столкнулась в Южно-Китайском море с неизвестным объектом (фото)

При инциденте пострадали 11 моряков. Степень наружных повреждений будет оценена на базе, куда лодка сейчас направляется.

Ударная атомная подводная лодка USS Connecticut (SSN-22) 2 октября столкнулась под водой с неизвестным объектом во время дежурства в международных водах Индо-Тихого региона. Об этом со ссылкой на командование Тихоокеанского флота США сообщило издание USNI News.

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Инцидент произошел в Южно-Китайском море. Ранения получили 11 моряков из экипажа лодки, их жизни ничего не угрожает, сказал капитан лодки Билл Клинтон

Сообщается, что лодка остается "в безопасном и стабильном состоянии". Ядерный реактор и отсеки подводного корабля не пострадали и "остаются полностью работоспособными".

"Степень повреждения остальной части подводной лодки оценивается. ВМС США не обращались за помощью. Инцидент будет расследован", – сообщило Минобороны США.

Лодка сейчас в надводном положении направляется к острову Гуам. Как ожидается, она прибудет к нему 8 октября.

[ + – ] USS Connecticut вернулась в порт военно-морской базы Китсап-Бремертон в 2011 году после участия в ледовых учениях в 2011 году за Полярным кругом

Отметим, что сейчас обстановка в регионе Южно-Китайского моря довольно напряженная. Он все больше становится ареной для выяснения отношений США и Китая. Причиной напряженности стало то, что КНР около 80% акватории моря считает своей. Но свои территориальные претензии есть и у других стран региона: Вьетнама, Индонезии, Филиппин.

Китай не только претендует на острова и водную акваторию, но и пытается устанавливать правила для международного судоходства. Именно это, формально, является поводом для того, что США и другие страны НАТО регулярно отправляют свои корабли в Южно-Китайское море "для защиты международных правил навигации".

Несколько недель назад США, Великобритания и Австралия заключили пакт о безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе AUKUS. Это вызвало негативную реакцию Пекина.

25 сентября эскадра 7-го флота США перехватила китайские боевые корабли, преградив им путь к архипелагу Спратли. В военном командовании США эту спецоперацию назвали "Свобода навигации".

В свою очередь Китай регулярно совершает полеты своей военной авиации в районе Тайваня.

[ + – ] USS Connecticut в порту Бремертон, штат Вашингтон, май 2021

Подводная лодка USS Connecticut (SSN-22) вошла в состав флота в декабре 1998 года.

Ее максимальная подводная скорость – 35 узлов, бесшумная – до 20 узлов.

Рабочая глубина погружения 580 м, предельная – 610 м.

Экипаж – 126 человек, в том числе 15 офицеров.

Стоимость – $4,3 млрд.

Водоизмещение надводное – 7 460 т, подводное — 9 137 т.

Длина – 107,6 м, ширина – 12,6 м, средняя осадка – 11 м.

Вооружение – 8 торпедных аппаратов диаметра 660 мм. Для стрельбы через них может использовать 50 торпед, или 50 ракет ("Гарпун", "Томагавк"), или 100 мин.

Ранее Фокус разбирался, для чего понадобился AUKUS — военный союз Вашингтона, Лондона и Канберры.