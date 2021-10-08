Підводний човен США зіткнувся в Південно-Китайському морі з невідомим об'єктом (фото)

При інциденті постраждали 11 моряків. Ступінь зовнішніх пошкоджень буде оцінений на базі, куди човен зараз прямує.

Ударний атомний підводний човен USS Connecticut (SSN-22) 2 жовтня зіткнувся під водою з невідомим об'єктом під час чергування в міжнародних водах Індо-Тихого регіону. Про це з посиланням на командування Тихоокеанського флоту США повідомило видання USNI News.

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Інцидент стався в Південно-Китайському морі. Поранення отримали 11 моряків із екіпажу човна, їхньому життю нічого не загрожує, сказав капітан човна Білл Клінтон.

Повідомляється, що човен залишається "в безпечному та стабільному стані". Ядерний реактор і відсіки підводного корабля не постраждали і "залишаються повністю працездатними".

"Ступінь пошкодження іншої частини підводного човна оцінюється. ВМС США не зверталися по допомогу. Інцидент буде розслідуваний", — повідомило Міноборони США.

Човен зараз у надводному положенні прямує до острова Гуам. Як очікується, він прибуде туди 8 жовтня.

Відзначимо, що зараз обстановка в регіоні Південно-Китайського моря досить напружена. Він усе більше стає ареною для з'ясування відносин США та Китаю. Причиною напруженості стало те, що КНР близько 80% акваторії моря вважає своєю. Але свої територіальні претензії є і в інших країн регіону: В'єтнаму, Індонезії, Філіппін.

Китай не тільки претендує на острови та водну акваторію, а й намагається встановлювати правила для міжнародного судноплавства. Саме це, формально, є приводом для того, що США й інші країни НАТО регулярно відправляють свої кораблі в Південно-Китайське море "для захисту міжнародних правил навігації".

Кілька тижнів тому США, Великобританія й Австралія уклали пакт про безпеку в Азійсько-Тихоокеанському регіоні AUKUS. Це викликало негативну реакцію Пекіна.

25 вересня ескадра 7-го флоту США перехопила китайські бойові кораблі, перегородивши їм дорогу до архіпелагу Спратлі. У військовому командуванні США цю спецоперацію назвали "Свобода навігації".

У свою чергу Китай регулярно здійснює польоти своєї військової авіації в районі Тайваню.

Підводний човен USS Connecticut (SSN-22) увійшов до складу флоту в грудні 1998 року.

Його максимальна підводна швидкість — 35 вузлів, безшумна — до 20 вузлів.

Робоча глибина занурення 580 м, гранична — 610 м.

Екіпаж — 126 осіб, у тому числі 15 офіцерів.

Вартість — $4,3 млрд.

Водотоннажність надводна — 7 460 т, підводна — 9 137 т.

Довжина — 107,6 м, ширина — 12,6 м, середня осадка — 11 м.

Озброєння — 8 торпедних апаратів діаметра 660 мм. Для стрільби через них може використовувати 50 торпед, або 50 ракет ("Гарпун", "Томагавк"), або 100 мін.

Раніше Фокус розбирався, для чого знадобився AUKUS — військовий союз Вашингтона, Лондона та Канберри.