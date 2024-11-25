Мама купила іграшку на ялинку: як виявилось, дивитись на це дітям не можна (фото)

Деякі коментатори написали під відео Ріккі Калвер, що також перевірять свої святкові прикраси на наявність подібних сюрпризів.

36-річна мати Ріккі Калвер з Онтаріо (США) купила у магазині дерев'яного Лускунчика — традиційну ялинкову прикрасу на Новий рік. Однак, як виявилось, після незначної поломки святковий декор більше не призначений для дітей. Відповідним роликом жінка поділилась у TikTok, зібравши велику кількість переглядів та вподобайок.

За словами Ріккі, коли її син почав гратися з фігуркою, то випадково відламав барабан, на місці якого (нижче поясу) залишилось невеличке дерев’яне з’єднання.

"Мій син хотів Лускунчика. Через 10 хвилин гри з фігуркою барабан відвалився, оголивши маленький дерев'яний кілочок. Іграшка досі у нас, але барабан назад ми так і не причепили", — розповіла Калвер в інтерв'ю журналу Newsweek.

У Лускунчика відвалився барабан Фото: TikTok

Курйозний ролик миттєво завірусився у мережі. Переглянувши його, глядачі почали сміятися та жартувати. Деякі коментатори написали, що також перевірять свої святкові прикраси на наявність подібних сюрпризів.

"Я б не став його замінювати. Сімейна реліквія!";

"Та кому був потрібен той барабан?";

"Це вперше я засміявся з минулого тижня. Дякую, що поділилися";

"Не знаю, що я очікував, але не це".

Згідно з опитуванням Rainbow Restoration, американці витрачають на святковий декор в середньому 147 доларів щороку. 33% опитаних стверджують, що купують нові прикраси, аби замінити старі або поповнити колекцію.

Калвер сказала, що збереже цього Лускунчика, попри його непристойний вигляд. Можливо, навіть перетворить незвичайну прикрасу на сімейну пам'ятку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про обурених жителів швейцарського міста Ла-Шо-де-Фон, котрі змусили місцеву владу позбавитись "ганебної" ялинки, встановленої біля залізничного вокзалу. Люди у соціальних мережах масово нарікали, що новорічне дерево надто потворне та псує їм атмосферу прийдешнього свята.

А от сім'ю з Кентуккі, США, чекав сюрприз у вигляді крихітної сови, що живе на їхній різдвяній ялинці. Нежданого гостя випадково виявив працівник клінінгової компанії, якого господарі запросили почистити килими в будинку.