Не повірила своїм очам. Жінка знайшла "сюрприз" усередині штучної ялинки (відео)

Важко повірити, як таке взагалі могло трапитися. На щастя, у мережі є відеозапис із несподіваною знахідкою.

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Американка з Техасу, яку звуть Брет, виявила неймовірний "сюрприз" усередині штучної ялинки. Жінка не розгубилася та відразу почала знімати побачене на камеру, а потім виклала запис на своїй сторінці в TikTok.

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На опублікованому ролику показано, як між гілок різдвяного дерева, прикрашеного іграшками та гірляндами, ховається живий опосум.

За словами Брет, коли вона повернулася з роботи, то почула дивні звуки, які лунали з кімнати. Спочатку жінка подумала, що то бешкетує її кіт або собаки, але згодом таки вирішила глянути, що там відбувається, і не могла повірити своїм очам, коли раптом побачила "довгий щурячий хвіст", що стирчав із дерева.

Американка одягла гумові рукавички та спробувала струсити шкідника зі святкового дерева, але тварина міцно вчепилася за гілку. У якийсь момент опосум стрибнув на підлогу та кинувся під диван, а потім перебігав із одного місця на інше.

Урешті-решт дику тварину вдалося вигнати на вулицю.

"Я люблю тварин. Могла б залишити того опосума собі, якби він не смердів так страшно", — запевняє жінка.

@brettbratt359 I don’t understand how this thing is in my house right now. ♬ original sound - Brett

Нагадаємо, раніше Фокус писав про обурених жителів швейцарського міста Ла-Шо-де-Фон, котрі змусили місцеву владу позбавитися "ганебної" ялинки, встановленої біля залізничного вокзалу. Люди в соціальних мережах масово нарікали, що новорічне дерево надто потворне та псує їм атмосферу прийдешнього свята.

Ми розповідали, що жителі міста Марч, що в британському графстві Кембриджшир, свою цьогорічну ялинку називають "новою Пізанською вежею" та чекають на наплив туристів. 30-футове (приблизно 9 м) дерево на центральній площі Маркет-Плейс дуже сильно похилилося вбік.