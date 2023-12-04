Чоловік знайшов "сюрприз" всередині шоколадного Санти (фото)

Джейсон Грівз спершу зробив кілька знімків на свій телефон, а потім зателефонував керівництву супермаркету, де він купував солодощі.

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Директор текстильної компанії Джейсон Грівз із Блеклі, що у британському графстві Ланкашир, був шокований, коли розгорнув обгортку шоколадного Санти й побачив всередині дивний "сюрприз". Про цей курйозний випадок написало видання Daily Record.

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Переплутали пакування. Жінка купила бутерброд із "сюрпризом" всередині (фото)

28-річний чоловік каже, що купив різдвяного батончика вартістю 1 фунт стерлінгів (близько 46 грн) у місцевому супермаркеті Tesco. Коли він зняв пакування, то помітив дивний відросток у нижній половині фігурки.

Британець спершу зробив кілька знімків на свій телефон, а потім вирішив зателефонувати керівництву Tesco, щоб попередити про ймовірну браковану партію солодощів.

"Я купив того батончика, бо він натрапив мені на очі біля каси. Якраз хотілося чогось солоденького. Та я вирішив довести його додому, щоб поділитися зі своєю дівчиною", – згадує Джейсон.

За словами британця, коли він побачив пікантну деталь, то відразу розсміявся.

"Я не знаю, може, працівник складу з виробництва батончиків в останній день перед звільненням вирішив так розважитися. Хоча не виключено, що це була лише випадковість. Але те, що брак знаходиться у тому самому місці, де ви найменше очікуєте, вселяє певні підозри. Як мінімум, це дивно", – каже чоловік.

Журналісти звернулися до прессекретаря мережі супермаркетів Tesco за коментарем і вже отримали відповідь.

"Схоже, Санта розкрив усім нам занадто багато. Звичайно, якщо клієнт хоче повернути продукт з дефектом, то це можна зробити у найближчому великому супермаркеті Tesco", – йдеться в офіційній заяві.

Шоколадний Санта Фото: SWNS

Нагадаємо, що це уже далеко не перший подібний інцидент. Американка Еллісон Коззі з Грінвіча (американський штат Коннектикут) подала позов до суду на мережу закладів швидкого харчування Chopt у Нью-Йорку. Жінка стверджує, що в замовленому неї салаті був шматок людського пальця.

Крім того, поліція у місті Менсфілд (графство Ноттінгемшир, Англія) попередила місцевих жителів у жодному разі не їсти "таємничі" шоколадні батончики, що розпродавалися до свята на місцевому різдвяному ярмарку. За даними правоохоронців, замотане у золотисту обгортку частування продавали 25 листопада, а уже згодом до медиків почали масово звертатися батьки отруєних дітей.