Поліція показала шоколадні батончики, через які масово труяться діти (фото)

Частування було замотане у золотисту обгортку та продавалось на різдвяному ярмарку.

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Поліція у місті Менсфілд (графство Ноттінгемшир, Англія) попередила місцевих жителів у жодному разі не їсти "таємничі" шоколадні батончики, що розпродавалися до свята на місцевому різдвяному ярмарку. За даними правоохоронців, замотане у золотисту обгортку частування продавали 25 листопада, а уже згодом до медиків почали масово звертатися батьки отруєних дітей. Про це пише британське видання Independent.

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"Усіх, хто купив отакий шоколад і впізнає упаковування на зображенні, просимо його не їсти, а негайно зв’язатися з поліцією Ноттінгемшира, зателефонувавши за номером 101. Якщо так трапилося, що ви уже з’їли й вам стало недобре, то зателефонуйте до служби охорони здоров’я, зверніться до сімейного лікаря загальної практики або ж до місцевого відділення невідкладної допомоги", – заявив представник поліції.

У відомстві додали, що співпрацюють з іншими службами та з часом опублікують нові вказівки.

До слова, на вебсайті окружної ради Менсфілда зазначено, що місцевий ринок відкритий з 9:00 до 16:00 години п’ять днів на тиждень, з вівторка по суботу. Він має понад 700-річну історію і налічує цілу низку кіосків, де продаються "свіжі високоякісні продукти з ферми", які начебто є найкращими у співвідношенні ціни та якості.

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