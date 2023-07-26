Енергетичні батончики всього з чотирьох інгредієнтів: простий рецепт
Батончики можна брати з собою на прогулянку, на роботу або в офіс, оскільки вони ситні та добре втамовують голод.
Поживні та смачні батончики, які допоможуть швидко втамувати голод, легко приготувати в домашніх умовах. Пропонуємо для цього скористатися рецептом Валерії Велігури з кулінарного блогу "Мамині рецепти" і створити власноруч ці солодощі. Для того, щоб їх приготувати, знадобитися всього чотири інгредієнти.
Батончики з пластівців і шоколаду
Інгредієнти на 8 штук:
- пластівці у формі кружалець — 150 г;
- арахісова паста — 75 г;
- мед або сироп агави — 75 г;
- шоколад — 1 плитка.
Спосіб приготування:
Плитку шоколаду порізати на дрібні шматочки. У каструлю з товстим дном додати арахісову пасту та мед або сироп агави. Поставити на маленький вогонь і, постійно помішуючи, довести до однорідної консистенції.
У великій глибокій мисці з'єднати пластівці й арахісово-медову масу. Потім додати туди ж більшу частину шоколаду і знову перемішати.
Отриману масу перекласти у форму, вистелену пергаментним папером, добре утрамбувати, зверху посипати шоколадом і теж придавити його до основної маси.
Поставити все в холодильник мінімум на годину.
Готову застиглу масу порізати на невеликі батончики.
Раніше Фокус писав, як приготувати вдома батончики "Баунті".