Енергетичні батончики всього з чотирьох інгредієнтів: простий рецепт

Батончики можна брати з собою на прогулянку, на роботу або в офіс, оскільки вони ситні та добре втамовують голод.

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Поживні та смачні батончики, які допоможуть швидко втамувати голод, легко приготувати в домашніх умовах. Пропонуємо для цього скористатися рецептом Валерії Велігури з кулінарного блогу "Мамині рецепти" і створити власноруч ці солодощі. Для того, щоб їх приготувати, знадобитися всього чотири інгредієнти.

Батончики з пластівців і шоколаду

Інгредієнти на 8 штук:

пластівці у формі кружалець — 150 г;

арахісова паста — 75 г;

мед або сироп агави — 75 г;

шоколад — 1 плитка.

Спосіб приготування:

Плитку шоколаду порізати на дрібні шматочки. У каструлю з товстим дном додати арахісову пасту та мед або сироп агави. Поставити на маленький вогонь і, постійно помішуючи, довести до однорідної консистенції.

У великій глибокій мисці з'єднати пластівці й арахісово-медову масу. Потім додати туди ж більшу частину шоколаду і знову перемішати.

Отриману масу перекласти у форму, вистелену пергаментним папером, добре утрамбувати, зверху посипати шоколадом і теж придавити його до основної маси.

Поставити все в холодильник мінімум на годину.

Готову застиглу масу порізати на невеликі батончики.

Раніше Фокус писав, як приготувати вдома батончики "Баунті".