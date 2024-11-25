Мама купила игрушку на елку: как оказалось, смотреть на это детям нельзя (фото)

Некоторые комментаторы написали под видео Рикки Калвер, что также проверят свои праздничные украшения на наличие подобных сюрпризов.

36-летняя мать Рикки Калвер из Онтарио (США) купила в магазине деревянного Щелкунчика — традиционное елочное украшение на Новый год. Однако, как оказалось, после незначительной поломки праздничный декор больше не предназначен для детей. Соответствующим роликом женщина поделилась в TikTok, собрав большое количество просмотров и лайков.

По словам Рикки, когда ее сын начал играть с фигуркой, то случайно отломал барабан, на месте которого (ниже пояса) осталось небольшое деревянное соединение.

"Мой сын хотел Щелкунчика. Через 10 минут игры с фигуркой барабан отвалился, обнажив маленький деревянный колышек. Игрушка до сих пор у нас, но барабан обратно мы так и не прицепили", — рассказала Калвер в интервью журналу Newsweek.

У Щелкунчика отвалился барабан Фото: TikTok

Курьезный ролик мгновенно завирусился в сети. Просмотрев его, зрители начали смеяться и шутить. Некоторые комментаторы написали, что также проверят свои праздничные украшения на наличие подобных сюрпризов.

"Я бы не стал его заменять. Семейная реликвия!";

"Да кому был нужен тот барабан?";

"Это впервые я засмеялся с прошлой недели. Спасибо, что поделились";

"Не знаю, что я ожидал, но не этого".

Согласно опросу Rainbow Restoration, американцы тратят на праздничный декор в среднем 147 долларов ежегодно. 33% опрошенных утверждают, что покупают новые украшения, чтобы заменить старые или пополнить коллекцию.

Калвер сказала, что сохранит этого Щелкунчика, несмотря на его непристойный вид. Возможно, даже превратит необычное украшение в семейную достопримечательность.

Напомним, ранее Фокус писал о возмущенных жителях швейцарского города Ла-Шо-де-Фон, которые заставили местные власти избавиться от "позорной" елки, установленной возле железнодорожного вокзала. Люди в социальных сетях массово сетовали, что новогоднее дерево слишком уродливое и портит им атмосферу грядущего праздника.

А вот семью из Кентукки, США, ждал сюрприз в виде крошечной совы, живущей на их рождественской елке. Нежданного гостя случайно обнаружил работник клининговой компании, которого хозяева пригласили почистить ковры в доме.