КНР закликала опублікувати деталі події з американським підводним човном

У Китаї дорікнули США, що вони приховували інформацію про інцидент із 2 жовтня, що змушує сумніватися в правдивості версії американських ВМС.

У Міністерстві закордонних справ Китаю закликали США оприлюднити деталі зіткнення підводного човна USS Connecticut у Південно-Китайському морі. Про це повідомляє Global Times.

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Представник МЗС Чжао Ліцзяні закликав уточнити ситуацію: чи викликало воно витік ядерних відходів, і чи було завдано шкоди місцевому морському середовищу. На думку спікера, США спеціально приховували деталі інциденту незалежно від відповідальності. Це змушує Китай та інші країни в регіоні сумніватися в правдивості інциденту.

"Я хочу підкреслити, що основною причиною інциденту, який також представляє серйозну загрозу і значні ризики для регіонального миру і стабільності, є постійне нагнітання Штатами проблем у Південно-Китайському морі протягом тривалого періоду часу", — заявив Ліцзяні.

Що сталося з підводним човном в Індо-Тихоокеанському регіоні

У ВМС США заявили, що 2 жовтня їхній підводний човен зіткнувся з "невідомим об'єктом" у Південно-Китайському морі. Ступінь впливу все ще оцінюється, ядерна силова установка не постраждала. За інформацією Associated Press, унаслідок зіткнення 11 моряків отримали помірні пошкодження.

Експерт з оборони та безпеки Сінгапуру Олександр Ніл повідомив BBC, що з огляду на кількість осіб, які отримали травму, цілком ймовірно, що підводний човен вдарився в щось велике, рухаючись на великій швидкості.

Нині підводний човен прямує до бази на острові Гуам.

Характеристики USS Connecticut:

максимальна швидкість — 35 вузлів (до 20 безшумна);

робоча глибина занурення — 580 м;

екіпаж — 126 осіб;

підводна водотоннажність — 9 137 тонн.

Чому Південно-Китайське море викликає суперечки?

Південно-Китайське море — територія, на яку претендує Китай. Філіппіни, Бруней, Малайзія, Тайвань і В'єтнам протягом десятиліть оскаржують претензії КНР на майже все море. В останні роки напруженість в цьому регіоні постійно зростає. США підтримують країни, які виступають проти китайських амбіцій, тому там регулярно патрулюють їхні військові судна.

Нагадаємо, підводний човен США зіткнувся в Південно-Китайському морі з невідомим об'єктом, ударний підводний човен рухається на базу.

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