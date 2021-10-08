КНР закликала опублікувати деталі події з американським підводним човном
У Китаї дорікнули США, що вони приховували інформацію про інцидент із 2 жовтня, що змушує сумніватися в правдивості версії американських ВМС.
У Міністерстві закордонних справ Китаю закликали США оприлюднити деталі зіткнення підводного човна USS Connecticut у Південно-Китайському морі. Про це повідомляє Global Times.
Представник МЗС Чжао Ліцзяні закликав уточнити ситуацію: чи викликало воно витік ядерних відходів, і чи було завдано шкоди місцевому морському середовищу. На думку спікера, США спеціально приховували деталі інциденту незалежно від відповідальності. Це змушує Китай та інші країни в регіоні сумніватися в правдивості інциденту.
"Я хочу підкреслити, що основною причиною інциденту, який також представляє серйозну загрозу і значні ризики для регіонального миру і стабільності, є постійне нагнітання Штатами проблем у Південно-Китайському морі протягом тривалого періоду часу", — заявив Ліцзяні.
Що сталося з підводним човном в Індо-Тихоокеанському регіоні
У ВМС США заявили, що 2 жовтня їхній підводний човен зіткнувся з "невідомим об'єктом" у Південно-Китайському морі. Ступінь впливу все ще оцінюється, ядерна силова установка не постраждала. За інформацією Associated Press, унаслідок зіткнення 11 моряків отримали помірні пошкодження.
Експерт з оборони та безпеки Сінгапуру Олександр Ніл повідомив BBC, що з огляду на кількість осіб, які отримали травму, цілком ймовірно, що підводний човен вдарився в щось велике, рухаючись на великій швидкості.
Нині підводний човен прямує до бази на острові Гуам.
Характеристики USS Connecticut:
- максимальна швидкість — 35 вузлів (до 20 безшумна);
- робоча глибина занурення — 580 м;
- екіпаж — 126 осіб;
- підводна водотоннажність — 9 137 тонн.
Чому Південно-Китайське море викликає суперечки?
Південно-Китайське море — територія, на яку претендує Китай. Філіппіни, Бруней, Малайзія, Тайвань і В'єтнам протягом десятиліть оскаржують претензії КНР на майже все море. В останні роки напруженість в цьому регіоні постійно зростає. США підтримують країни, які виступають проти китайських амбіцій, тому там регулярно патрулюють їхні військові судна.
Нагадаємо, підводний човен США зіткнувся в Південно-Китайському морі з невідомим об'єктом, ударний підводний човен рухається на базу.
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