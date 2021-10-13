Появились фото повреждений американской подлодки, врезавшейся в неизвестный объект в море

2 октября атомная подводная лодка столкнулась в Южно-Китайском море с неизвестным объектом, после чего была отправлена в док на базе в Гуаме.

Атомная подводная лодка USS Connecticut класса Seawolf столкнулась с неизвестным подводным объектом в Южно-Китайском море. После инцидента она направилась на базу в Гуаме. Сейчас же появились фото повреждений подлодки. Об этом сообщает Forbes.

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Проблема с доком в Гуаме заключается в том, на базе нет необходимых инструментов и специалистов для проведения ремонта подлодки. Есть несколько рабочих по ремонту судов, но они имеют сертификат только на проведение базового ремонта борта пирса.

Фото: U.S. Navy Photo

Если повреждения USS Connecticut окажутся слишком серьезными, то его будет сложно починить, чтобы он мог дойти до верфей ВМС США на Гавайях или в Пьюджет-Саунде в 6500 морских милях.

Из этого выходит более серьезная проблема с отсутствием технических баз у американских Военно-морских сил на Тихом океане. Военным нужно усиливать и повышать боевую готовность баз по всему Тихому океану.

Официальных деталей о том, с чем столкнулась атомная подлодка по-прежнему нет.

Напомним, 2 октября подводная лодка ВМС США столкнулась в Южно-Китайском море с неизвестным объектом, в результате которого пострадало 11 моряков. Атомная силовая установка осталась без повреждений.

В ответ Китай призвал опубликовать детали происшествия с американской подлодкой. По версии китайских властей, США специально скрывали данные об инциденте, что заставляет сомневаться в их правдивости.