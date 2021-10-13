Появились фото повреждений американской подлодки, врезавшейся в неизвестный объект в море
2 октября атомная подводная лодка столкнулась в Южно-Китайском море с неизвестным объектом, после чего была отправлена в док на базе в Гуаме.
Атомная подводная лодка USS Connecticut класса Seawolf столкнулась с неизвестным подводным объектом в Южно-Китайском море. После инцидента она направилась на базу в Гуаме. Сейчас же появились фото повреждений подлодки. Об этом сообщает Forbes.
Проблема с доком в Гуаме заключается в том, на базе нет необходимых инструментов и специалистов для проведения ремонта подлодки. Есть несколько рабочих по ремонту судов, но они имеют сертификат только на проведение базового ремонта борта пирса.
Если повреждения USS Connecticut окажутся слишком серьезными, то его будет сложно починить, чтобы он мог дойти до верфей ВМС США на Гавайях или в Пьюджет-Саунде в 6500 морских милях.
Из этого выходит более серьезная проблема с отсутствием технических баз у американских Военно-морских сил на Тихом океане. Военным нужно усиливать и повышать боевую готовность баз по всему Тихому океану.
Официальных деталей о том, с чем столкнулась атомная подлодка по-прежнему нет.
Напомним, 2 октября подводная лодка ВМС США столкнулась в Южно-Китайском море с неизвестным объектом, в результате которого пострадало 11 моряков. Атомная силовая установка осталась без повреждений.
В ответ Китай призвал опубликовать детали происшествия с американской подлодкой. По версии китайских властей, США специально скрывали данные об инциденте, что заставляет сомневаться в их правдивости.