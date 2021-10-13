Немає спеціалістів та деталей: база США у Гуамі не може відремонтувати пошкоджений підводний човен

2 жовтня атомний підводний човен зіткнувся в Південно-Китайському морі з невідомим об'єктом, після чого був відправлений у док на базі в Гуамі.

Атомний підводний човен USS Connecticut класу Seawolf зіткнувся з невідомим підводним об'єктом у Південно-Китайському морі. Після інциденту він попрямував на базу в Гуамі. Проблема в тому, що база не має потрібних деталей для відновлення. Про це повідомляє Forbes.

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Проблема з доком у Гуамі полягає в тому, що на базі немає необхідних інструментів і фахівців для проведення ремонту підводного човна. Є кілька робітників із ремонту суден, але вони мають сертифікат тільки на проведення базового ремонту борту пірсу.

Фото: U.S. Navy Photo

Якщо пошкодження USS Connecticut виявляться занадто серйозними, то його буде складно полагодити, щоб він міг дійти до верфей ВМС США на Гаваях або в П'юджет-Саунд в 6500 морських милях.

З цього виходить більш серйозна проблема з відсутністю технічних баз в американських Військово-морських сил на Тихому океані. Військовим потрібно посилювати і підвищувати бойову готовність баз по всьому Тихому океану.

Офіційних деталей про те, з чим зіткнувся атомний підводний човен як і раніше немає.

Нагадаємо, 2 жовтня підводний човен ВМС США зіткнувся в Південно-Китайському морі з невідомим об'єктом, унаслідок якого постраждали 11 моряків. Атомна силова установка залишилася без ушкоджень.

У відповідь Китай закликав опублікувати деталі події з американським підводним човном. За версією китайської влади, США спеціально приховували дані про інцидент, що змушує сумніватися в їх правдивості.