Немає спеціалістів та деталей: база США у Гуамі не може відремонтувати пошкоджений підводний човен
2 жовтня атомний підводний човен зіткнувся в Південно-Китайському морі з невідомим об'єктом, після чого був відправлений у док на базі в Гуамі.
Атомний підводний човен USS Connecticut класу Seawolf зіткнувся з невідомим підводним об'єктом у Південно-Китайському морі. Після інциденту він попрямував на базу в Гуамі. Проблема в тому, що база не має потрібних деталей для відновлення. Про це повідомляє Forbes.
Проблема з доком у Гуамі полягає в тому, що на базі немає необхідних інструментів і фахівців для проведення ремонту підводного човна. Є кілька робітників із ремонту суден, але вони мають сертифікат тільки на проведення базового ремонту борту пірсу.
Якщо пошкодження USS Connecticut виявляться занадто серйозними, то його буде складно полагодити, щоб він міг дійти до верфей ВМС США на Гаваях або в П'юджет-Саунд в 6500 морських милях.
З цього виходить більш серйозна проблема з відсутністю технічних баз в американських Військово-морських сил на Тихому океані. Військовим потрібно посилювати і підвищувати бойову готовність баз по всьому Тихому океану.
Офіційних деталей про те, з чим зіткнувся атомний підводний човен як і раніше немає.
Нагадаємо, 2 жовтня підводний човен ВМС США зіткнувся в Південно-Китайському морі з невідомим об'єктом, унаслідок якого постраждали 11 моряків. Атомна силова установка залишилася без ушкоджень.
У відповідь Китай закликав опублікувати деталі події з американським підводним човном. За версією китайської влади, США спеціально приховували дані про інцидент, що змушує сумніватися в їх правдивості.