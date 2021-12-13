Пошкоджений підводний човен USS Connecticut прибув до Сан-Дієго (фото)

Субмарина подолала близько 6200 морських миль, не занурюючись під воду. Після зіткнення з підводною горою в Південно-Китайському морі підводний човен був розташований на базі в Гуамі.

Сильно пошкоджений атомний підводний човен класу Seawolf під назвою USS Connecticut перейшов із порту в Гуамі в Сан-Дієго. Про це повідомляє мілітарі-відділ The Drive.

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Імовірно, субмарина пливла всі 6200 миль на поверхні через пошкодження. На Гуамі підводний човен простояв два місяці після зіткнення в Південно-Китайському морі 2 жовтня. Із Гуама Connecticut пішов через те, що там немає необхідної бази для проведення ремонту.

[ + – ] Підхід підводного човна до порту в Сан-Дієго

Найближчий порт, який міг би прийняти підводний човен, розташований у Перл-Гарборі. Але Seawolf – це високотехнологічна та складна розробка. До того ж, Перл-Гарбор надзвичайно завантажений, будучи стратегічним активом у Тихому океані. Якби Connecticut вирішили ремонтувати там, це знизило б потужності порту.

Зрештою підводний човен пройшов 6200 миль у Сан-Дієго. Також незабаром після нього до порту прибув і есмінець UUS Mustin, який, імовірно, забезпечував безпеку проходу для підводного човна.

Зазначимо, що швидкість ходу підводного човна в надводному режимі становить 18 вузлів, а під водою 25.

Нагадаємо, 2 жовтня підводний човен ВМС США зіткнувся в Південно-Китайському морі з невідомим об'єктом, унаслідок якого постраждало 11 моряків. Пізніше стало відомо, що на базі США в Гуамі немає можливостей для ремонту пошкодженого підводного човна. Також керівництво ВМС вирішило звільнити командирів підводного човна через втрату довіри.