Поврежденная подводная лодка USS Connecticut прибыла в Сан-Диего (фото)

Субмарина преодолела около 6200 морских миль не погружаясь под воду. После столкновения с подводной горой в Южно-Китайском море подлодка находилась на базе в Гуаме.

Сильно поврежденная атомная подводная лодка класса Seawolf под названием USS Connecticut перешла из порта в Гуаме в Сан-Диего. Об этом сообщает милитари-отдел The Drive.

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Вероятно, субмарина плыла все 6200 миль на поверхности из-за повреждений. На Гуаме подлодка простояла два месяца после столкновения в Южно-Китайском море 2 октября. Из Гуама Connecticut ушел из-за того, что там нет необходимой базы для проведения ремонта.

[ + – ] Подход подлодки к порту в Сан-Диего

Ближайший порт, который мог бы принять подлодку находится в Перл-Харборе. Но Seawolf — это высокотехнологическая и сложная разработка. К тому же Перл-Харбор чрезвычайно загружен, являясь стратегическим активом в Тихом океане. Если бы Connecticut решили ремонтировать там, то это бы снизило мощности порта.

В конечном итоге подлодка прошла 6200 миль в Сан-Диего. Также вскоре после нее в порт прибыл и эсминец UUS Mustin, который, вероятно, обеспечивал безопасность прохода для подлодки.

Отметим, что скорость хода подлодки в надводном режиме составляет 18 узлов, а под водой 25.

Напомним, 2 октября подводная лодка ВМС США столкнулась в Южно-Китайском море с неизвестным объектом, в результате которого пострадало 11 моряков. Позднее стало известно, что на базе США в Гуаме нет возможностей для ремонта поврежденной подлодки. Также руководство ВМС решило уволить командиров подлодки из-за утраты доверия.