Утратили доверие. В США уволили командиров подлодки, врезавшуюся в подводную гору в море (фото)

По словам командующего 7 флотом США, командование атомной субмарины могло избежать инцидента, если бы "руководствовалось здравым смыслом".

Военно-морские силы США уволили руководство подлодки USS Connecticut, которая врезалась 2 октября в подводную гору в Южно-Китайском море. Об этом сообщает CNN.

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Командир субмарины лейтенант-коммандер Кэмерон Альджилани, исполнительный директор и главный технический специалист по сонарам Кори Роджер смещены со своих должностей из-за утраты доверия.

Как заявляет командующий 7-м флотом США, вице-адмирал Карл Томас, инцидента можно было бы избежать. Для этого экипажу нужно было руководствоваться здравым рассудком и соблюдением навигации и рисков.

Заменят командующего капитан Джон Витте, а капитан Пол Уолтерс возьмет на себя обязанности временного начальника лодки.

Аналитики указывают на 27 мест, где USS Connecticut мог врезаться в подводную гору. Все они имеют подводные горы, которые достигают высоты, на которой могла передвигаться субмарина.

[ + – ] 27 мест, где USS Connecticut мог врезаться в подводную гору. Фото: CNN

Отмечается, что подводная лодка стоит 3 млрд доллара. Она оснащается новейшими устройствами, в том числе сонаром и радарами. Всего в американском флоте есть три таких подлодки класса Seawolf.

Официальное руководство ВМС все еще не комментирует детали происшествия.

Напомним, 2 октября подводная лодка ВМС США столкнулась в Южно-Китайском море с неизвестным объектом, в результате которого пострадало 11 моряков. Позднее стало известно, что на базе США в Гуаме нет возможностей для ремонта поврежденной подлодки.