Втратили довіру. У США звільнили командирів підводного човна, що врізався в підводну гору в морі (фото)

За словами командувача 7 флотом США, командування атомної субмарини могло уникнути інциденту, якби "керувалося здоровим глуздом".

Військово-морські сили США звільнили керівництво підводного човна USS Connecticut, який врізався 2 жовтня в підводну гору в Південно-Китайському морі. Про це повідомляє CNN.

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Командир субмарини лейтенант-командер Кемерон Альджілані, виконавчий директор і головний технічний фахівець із сонарів Корі Роджер зміщені зі своїх посад через втрату довіри.

Як заявляє командувач 7-го флоту США, віцеадмірал Карл Томас, інциденту можна було б уникнути. Для цього екіпажу потрібно було керуватися здоровим глуздом і дотриманням навігації та ризиків.

Замінять командувача капітан Джон Вітте, а капітан Пол Волтерс візьме він обов'язки тимчасового начальника човна.

Аналітики вказують на 27 місць, де USS Connecticut міг врізатися у підводну гору. Усі вони мають підводні гори, що досягають висоти, на якій могла пересуватися субмарина.

[ + – ] 27 місць, де USS Connecticut міг врізатися у підводну гору. Фото: CNN

Зазначається, що підводний човен коштує 3 млрд доларів. Вона оснащується новітніми пристроями, зокрема сонаром і радарами. Усього в американському флоті є три такі підводні човни класу Seawolf.

Офіційне керівництво ВМС ще не коментує деталі події.

Нагадаємо, 2 жовтня підводний човен ВМС США зіткнувся в Південно-Китайському морі з невідомим об'єктом, унаслідок якого постраждали 11 моряків. Пізніше стало відомо, що на базі США в Гуамі немає можливостей для ремонту пошкодженого підводного човна.