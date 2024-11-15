В Норвегии рыбаки сетью "поймали" атомную лодку ВМС США (фото)

Субмарина запуталась в сети в Малангсфьорде вблизи Тромсе. Освобождали ее работники корабля норвежской береговой охраны.

Атомная подводная лодка ВМС Соединенных Штатов Америки попала в сети рыбаков у берегов Норвегии. Об этом пишет Spiegel.

Подводная лодка ВМС США Virginia во время движения попала в рыболовную сеть, которую недавно норвежские рыбаки бросили для вылова палтуса, и запуталась в ней, а дальше протащила ее 3,5 километра.

В ВМС США подтвердили, что их подводная лодка в Малангсфьорде вблизи Тромсе запуталась в рыболовной сети.

Освободить субмарину от сетки помогли работники корабля норвежской береговой охраны, который ее сопровождал из гавани.

"Сеть лежит на морском дне. Она исчезла, и мы, вероятно, никогда ее больше не найдем", — сказал Харальд Энген, один из рыбаков с лодки Øygut, которая сбросила сеть.

115-метровый USS Virginia весом 7800 тонн является одноименной лодкой так называемого класса "Вирджиния" — класса атомных ударных подводных лодок.

Напомним, что ранее американская подводная лодка класса Seawolf ВМС США USS Connecticut столкнулась с подводной горой в Южнокитайском море. Лодка шла на большой скорости в плохо изученных водах.